Cine y memoria: las mejores películas y documentales para entender la tragedia del 11 de septiembre

Esta producción cuenta con la dirección de Paul Greengrass, y es considerada una de las obras cinematográficas más realistas y estremecedoras sobre el atentado. La cinta recrea en tiempo real los trágicos eventos a bordo del cuarto avión secuestrado que no logró su cometido terrorista gracias a la valiente resistencia de sus pasajeros.

Las Torres Gemelas (World Trade Center, 2006)

Bajo la dirección de Oliver Stone y protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña, la película cuenta la historia real de dos policías de la Autoridad Portuaria que quedaron atrapados bajo los escombros tras el colapso de los edificios. Es un homenaje a la resiliencia humana y a los equipos de rescate.

Tan fuerte y tan cerca (Extremely Loud & Incredibly Close, 2011)

Esta película fue nominada al premio Oscar, y está protagonizada por Thomas Horn, Tom Hanks y Sandra Bullock aborda el duelo y el trauma infantil tras la pérdida de un familiar durante los ataques en Manhattan.

La noche más oscura (Zero Dark Thirty, 2012)

Dirigida por Kathryn Bigelow, se enfoca en las consecuencias geopolíticas del 11 de septiembre, narrando la prolongada cacería humana de la CIA para localizar al autor intelectual de los atentados, Osama bin Laden.

¿Qué documentales retratan lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001?

Momentos decisivos: El 11-S y la guerra contra el terrorismo (Netflix)

Esta aclamada docuserie examina no solo los minutos críticos de los ataques, sino también sus antecedentes históricos con Al Qaeda y las decisiones políticas que desencadenaron las intervenciones militares posteriores.

11-S: Testigos de la tragedia (National Geographic / Disney+)

Un desgarrador relato cronológico construido a partir de testimonios directos de sobrevivientes, bomberos, policías y ciudadanos de Nueva York que presenciaron el colapso desde las calles.

A través del suspenso, el drama y el rigor periodístico, estas obras permiten mantener viva la memoria y comprender la complejidad de un acontecimiento que transformó al mundo para siempre.