Dos películas filmadas en la provincia fueron seleccionadas para representar al país y a Chile en los prestigiosos premios Goya de España. En ambos casos, el rodaje fue posible gracias al Cash Rebate, un programa del Ministerio de Producción que fomenta la atracción de inversiones a Mendoza.
Dos películas filmadas en Mendoza rumbo a los premios Goya
Ambas producciones intentarán competir en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 41ª edición de los premios Goya
El anuncio se realizó este lunes, en la residencia del embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto a Dolores Fonzi, integrante de la Academia y directora de "Belén", ganadora del Goya en la categoría en 2026.
¿Qué películas filmadas en Mendoza podrían competir en los premios Goya?
La virgen de la tosquera
Dirigida por Laura Casabé y basadas en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez ("La virgen de la tosquera" y "El carrito", ambos incluidos en "Los peligros de fumar en la cama"), esta producción fue seleccionada para representar a Argentina. Se trata de una producción Argentina, México y España, y se filmó el 90% de sus escenas en Mendoza.
Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en la crisis económica y social, aparece Silvia, una mujer mayor que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, quien la adentrará hacia la magia negra.
Hangar Rojo
Esta producción cuenta con la dirección de Juan Pablo Sallato, y fue elegida para representar a Chile. Es una coproducción entre Argentina, Chile e Italia. Fue filmada íntegramente en Mendoza.
La sinopsis oficial de esta producción es la siguiente: "Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Mientras el golpe militar se extiende por todo el país, el capitán Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibe una orden que cambiará su vida para siempre: transformar la Academia de la Fuerza Aérea, donde entrena a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura".
En pocas palabras
- Dos películas filmadas en Mendoza: serán las representantes de Argentina y Chile en los Premios Goya.
- Programa Cash Rebate: permitió el rodaje de estas producciones gracias a inversiones en Mendoza.
- Competencia Iberoamericana: las producciones aspiran a la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la 41ª edición de los premios.