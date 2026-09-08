Dos películas filmadas en Mendoza rumbo a los premios Goya

Dirigida por Laura Casabé y basadas en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez ("La virgen de la tosquera" y "El carrito", ambos incluidos en "Los peligros de fumar en la cama"), esta producción fue seleccionada para representar a Argentina. Se trata de una producción Argentina, México y España, y se filmó el 90% de sus escenas en Mendoza.

Natalia, Mariela y Josefina son tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en la crisis económica y social, aparece Silvia, una mujer mayor que cautiva a Diego. Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, quien la adentrará hacia la magia negra.

Hangar Rojo

Esta producción cuenta con la dirección de Juan Pablo Sallato, y fue elegida para representar a Chile. Es una coproducción entre Argentina, Chile e Italia. Fue filmada íntegramente en Mendoza.

La sinopsis oficial de esta producción es la siguiente: "Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Mientras el golpe militar se extiende por todo el país, el capitán Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibe una orden que cambiará su vida para siempre: transformar la Academia de la Fuerza Aérea, donde entrena a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura".