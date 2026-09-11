Acaba de aterrizar en Netflix la producción mexicana basada en su libro homónimo y es un exitazo. Una mujer que desafía sus convenciones de época, se trata de Mal de amores.
Llegó a Netflix la romántica serie de época basada en la novela homónima y es un éxito
Acaba de aterrizar en Netflix la producción mexicana basada en su libro homónimo y es un exitazo. Una mujer que desafía sus convenciones de época
La producción mexicana está ambientada a comienzos del siglo XX y sigue a una mujer que desafía las convenciones de su época.
Entre los nuevos lanzamientos de Netflix se encuentra la serie mexicana Mal de amores, una historia atrapante con un punto de vista feminista que presenta a una protagonista potente que, además de decidir sobre su futuro, toma las riendas de su vida amorosa a pesar de las limitaciones de la época.
Netflix: de qué trata la serie Mal de amores
"En un país que despierta, Emilia Sauri también lo hace entre dos hombres y dos formas de vivir. En su corazón se libra la revolución más importante: la de una mujer que elige por sí misma", reza la sinopsis oficial de Netflix esta historia que se sitúa durante la Revolución mexicana y se centra en la figura de una joven que sueña con ser médica y se encuentra desafiando los estándares de la época y lo esperado por el patriarcado.
Mal de amores de basa en la novela homónima de Ángeles Mastretta. La novela se remonta a una época revolucionara para presentar a su protagonista, Emilia, una joven criada en el seno de una familia adelantada a su época, quien se ve envuelta en un triángulo amoroso entre dos hombres con personalidades completamente opuestas.
Netflix: reparto de las serie Mal de amores
- Renata Vaca como Emilia Sauri
- Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza
- Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca
- Miguel Rodarte como Diego Sauri
- Diana Bovio como Josefa Veytia
- Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia
- Humberto Zurita como Doctor Cuenca
- Alejandro Puente como Salvador Cuenca
- Juan Pablo Medina como Rivadeneira
- Sofía Carrera como Sol García
Tráiler de la serie Mal de amores
Dónde ver la serie Mal de amores, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mal de amores se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Nueva serie en Netflix: se estrenó Mal de amores, una producción mexicana de época.
- Trama principal: la historia sigue a Emilia Sauri, una mujer que desafía las convenciones de su tiempo y lucha por su independencia.
- Base literaria: la serie está basada en la aclamada novela homónima de Ángeles Mastretta.