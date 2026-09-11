Llegó a Netflix la romántica serie de época basada en la novela homónima y es un éxito

Netflix: de qué trata la serie Mal de amores

"En un país que despierta, Emilia Sauri también lo hace entre dos hombres y dos formas de vivir. En su corazón se libra la revolución más importante: la de una mujer que elige por sí misma", reza la sinopsis oficial de Netflix esta historia que se sitúa durante la Revolución mexicana y se centra en la figura de una joven que sueña con ser médica y se encuentra desafiando los estándares de la época y lo esperado por el patriarcado.

Mal de amores de basa en la novela homónima de Ángeles Mastretta. La novela se remonta a una época revolucionara para presentar a su protagonista, Emilia, una joven criada en el seno de una familia adelantada a su época, quien se ve envuelta en un triángulo amoroso entre dos hombres con personalidades completamente opuestas.

Netflix: reparto de las serie Mal de amores

Renata Vaca como Emilia Sauri

Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

Miguel Rodarte como Diego Sauri

Diana Bovio como Josefa Veytia

Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia

Humberto Zurita como Doctor Cuenca

Alejandro Puente como Salvador Cuenca

Juan Pablo Medina como Rivadeneira

Sofía Carrera como Sol García

Tráiler de la serie Mal de amores

Dónde ver la serie Mal de amores, según la zona geográfica