Nahuel Brunet se vistió goleador en Godoy Cruz y marcó su segundo tanto ante Colón

A Godoy Cruz, en esta recta final, le quedan siete partidos. Sobre lo que se le viene al Tomba, Brunet opinó: "Sabemos que debemos jugar partidos decisivos, estamos demostrando que estamos a la altura de cualquier rival. Ahora vamos a disfrutar esta victoria y después nos enfocaremos en el partido con Deportivo Morón".

Por otra parte, el delantero se refirió a su continuidad en el equipo y reconoció: "Me siento muy bien, estoy marcando goles. Estoy contento por poder ayudar al equipo".

Sobre su gol, el jugador expresó su dedicatoria: "Se lo dedico a toda mi familia que siempre me apoyó y especialmente a Dios".

Godoy Cruz jugará dos partidos de visitante

Son siete los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras la victoria ante Colón, el Tomba tendrá dos compromisos de visitante, ante Deportivo Morón el próximo domingo 20 a las 15.30, y frente a Racing de Córdoba, que está programado para el domingo 27 a las 17.