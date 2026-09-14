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Nahuel Brunet se vistió goleador en Godoy Cruz y marcó su segundo tanto ante Colón

Nahuel Brunet anotó el segundo gol ante Colón. El defensor venía de marcarle un gol a San Telmo, en el Gambarte

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Brunet festeja su gol, fue el segundo ante Colón, en el Gambarte.
Nahuel Brunet festeja su gol, fue el segundo ante Colón, en el Gambarte.Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Nahuel Brunet, fue el autor de uno de los goles de Godoy Cruz frente a Colón, en la gran victoria por 2 a 0 en el Feliciano Gambarte. El defensor anotó el segundo tanto del equipo dirigido por Pablo De Muner, y venía de marcarle a San Telmo, en la última victoria como local.

Nahuel Brunet, marcó su segundo gol en el certamen, venía de marcarle a San Telmo.

Nahuel Brunet, marcó su segundo gol en el certamen, venía de marcarle a San Telmo.

Nahuel Brunet tras la victoria ante Colón, contó sus sensaciones sobre el triunfo de Godoy Cruz y su gol: "La verdad que estoy muy contento por el gol, por ayudar al equipo. Somos un equipo duro que trabaja para ganar todos los partidos", declaró.

El defensor surgido en las divisiones inferiores habló de las claves que tiene este plantel para pelear los primeros puestos. "Somos un grupo excelente, hay grandes personas, todos tiramos para adelante. Estamos contentos por este momento, hay que seguir por este camino", afirmó.

A Godoy Cruz, en esta recta final, le quedan siete partidos. Sobre lo que se le viene al Tomba, Brunet opinó: "Sabemos que debemos jugar partidos decisivos, estamos demostrando que estamos a la altura de cualquier rival. Ahora vamos a disfrutar esta victoria y después nos enfocaremos en el partido con Deportivo Morón".

Por otra parte, el delantero se refirió a su continuidad en el equipo y reconoció: "Me siento muy bien, estoy marcando goles. Estoy contento por poder ayudar al equipo".

Sobre su gol, el jugador expresó su dedicatoria: "Se lo dedico a toda mi familia que siempre me apoyó y especialmente a Dios".

Godoy Cruz jugará dos partidos de visitante

Son siete los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras la victoria ante Colón, el Tomba tendrá dos compromisos de visitante, ante Deportivo Morón el próximo domingo 20 a las 15.30, y frente a Racing de Córdoba, que está programado para el domingo 27 a las 17.

  • Fecha 30 - Deportivo Morón (de visitante)
  • Fecha 31 - Racing de Córdoba (V)
  • Fecha 32 - vs Los Andes (L)
  • Fecha 33 - vs All Boys (V)
  • Fecha 34 - vs Estudiantes de Buenos Aires (L)
  • Fecha 35 - vs Mitre de Santiago del Estero (V)
  • Fecha 36 - vs Almirante Brown (L)

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