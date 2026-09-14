Plantas del jardín: qué significa que tengan sus tallos largos y débiles y cómo solucionar el problema

Ante la ausencia de la luz que necesitan para realizar la fotosíntesis de forma óptima, la planta activa un mecanismo de supervivencia: concentra toda su energía en estirar su tallo hacia la fuente de luz más cercana.

La planta hace crecer su tallo por un mecanismo de supervivencia.

Este esfuerzo desesperado provoca que los nudos de la rama se distancien entre sí, generando un tallo del pálido y quebradizo que difícilmente pueda sostener el peso de sus propias hojas o flores.

Otras causas secundarias que pueden desencadenar este problema en el jardín son:

Exceso de nitrógeno en el abono: provoca un acelerado crecimiento vertical pero con paredes celulares muy débiles.

provoca un acelerado crecimiento vertical pero con paredes celulares muy débiles. Falta de espacio o hacinamiento: ocurre cuando varias especies compiten muy cerca por la misma luz.

ocurre cuando varias especies compiten muy cerca por la misma luz. Temperaturas elevadas en ambientes cerrados: estimula un estiramiento acelerado sin el soporte estructural adecuado.

Cómo solucionar los tallos débiles y recuperar tus plantas

Afortunadamente, si el problema se detecta a tiempo, es completamente reversible siguiendo un par de recomendaciones prácticas: