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Plantas del jardín: qué significa que tengan sus tallos largos y débiles y cómo solucionar el problema

Si las plantas de tu jardín tienen los tallos largos, debes prestarles más atención. Qué significa esto y cómo solucionarlo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este problema es desconocido por muchas personas. 

Este problema es desconocido por muchas personas. 

Mantener las plantas del jardín sanas y estéticas es uno de los pasatiempos más populares en las casas. Sin embargo, en más de una ocasión, los aficionados a esta práctica se encuentran con un fenómeno bastante particular: especímenes que empiezan a desarrollar tallos largos, finos y débiles.

Este comportamiento, del que surge la pregunta de qué significa, es una clara señal de estrés. En el ámbito técnico, este proceso se conoce como etiolación, y ocurre cuando las plantas sufren una alteración en sus condiciones idóneas de desarrollo.

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Las plantas del jardín pueden presentar una serie de alteraciones.

Por qué las plantas tienen tallos largos y débiles

Cuando los tallos crecen de forma desmedida hacia arriba o hacia los laterales de forma endeble, la razón principal suele ser la falta de luz solar directa o adecuada.

Ante la ausencia de la luz que necesitan para realizar la fotosíntesis de forma óptima, la planta activa un mecanismo de supervivencia: concentra toda su energía en estirar su tallo hacia la fuente de luz más cercana.

La planta hace crecer su tallo por un mecanismo de supervivencia.&nbsp;

La planta hace crecer su tallo por un mecanismo de supervivencia.

Este esfuerzo desesperado provoca que los nudos de la rama se distancien entre sí, generando un tallo del pálido y quebradizo que difícilmente pueda sostener el peso de sus propias hojas o flores.

Otras causas secundarias que pueden desencadenar este problema en el jardín son:

  • Exceso de nitrógeno en el abono: provoca un acelerado crecimiento vertical pero con paredes celulares muy débiles.
  • Falta de espacio o hacinamiento: ocurre cuando varias especies compiten muy cerca por la misma luz.
  • Temperaturas elevadas en ambientes cerrados: estimula un estiramiento acelerado sin el soporte estructural adecuado.

Cómo solucionar los tallos débiles y recuperar tus plantas

Afortunadamente, si el problema se detecta a tiempo, es completamente reversible siguiendo un par de recomendaciones prácticas:

  • Mover la maceta o la planta a un rincón del jardín donde reciba mayor cantidad de horas de luz solar directa. Debe hacerse paulatinamente para evitar que los rayos intensos quemen las hojas acostumbradas a la sombra.
  • Cortar las puntas o las partes más altas y débiles de los tallos. Esto frena el crecimiento vertical y estimula a la planta a ramificar hacia los lados, fortaleciendo la base.
  • Colocar varillas de madera o guías para sostener temporalmente la estructura y evitar que los vientos o el propio peso la quiebren mientras recupera firmeza.
  • Si las plantas están cerca de una pared o ventana, rotarlas cada semana evita que se inclinen y estiren hacia un solo lado.

En pocas palabras

  • Etiolación: se manifiesta en plantas con tallos largos, finos y débiles por estrés o falta de luz.
  • Causas principales: falta de luz solar adecuada, exceso de nitrógeno, hacinamiento o temperaturas elevadas.
  • Solución: incrementa la luz gradualmente, podar puntas, usar soportes o rotar las plantas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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