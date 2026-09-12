Razones comunes por las que tu potus no crece o sus hojas son muy pequeñas

El potus es una especie de interior que se utiliza como planta decorativa y purificadora en los diferentes espacios del hogar. Una planta de potus tiene sus necesidades propias como cualquier especie y no prestar atención a ellas puede generar que la especie no crezca como corresponde o no sobreviva con el paso del tiempo.
Si tu planta de potus no crece, tiene crecimiento lento o las hojas que le salen son muy chiquitas, es posible que no estés suministrando las cantidades de agua, luz, nutrientes o espacio de maceta que la planta necesita para crecer sana.
La planta de potus, en buenas condiciones, puede tener hojas gigantes. De hecho, en su estado natural tropical las hojas son enormes y los tallos pueden medir hasta 20 metros. Sus versiones adaptadas y domesticadas son más chicas, pero pueden tener buen tamaño.
¿Por qué la planta de potus no crece o sus hojas nuevas son muy chicas?
El potus es una planta de crecimiento bastante rápido, por lo que un lento desarrollo no es una buena señal. Si el potus no está creciendo bien, seguramente hay problemas de cuidados en cuanto a la luz, el riego o la maceta.
En primer lugar, la falta de luz es lo que impide el crecimiento del potus. Esta planta necesita varias horas de sol indirecto para crecer bien. Un ambiente muy oscuro ralentiza el crecimiento y las hojas crecen chiquitas y dispersas.
Si regamos mucho el potus o no lo regamos, las hojas también van a crecer de manera dispersa y son de tamaño chico. Esto es un problema porque las hojas más pequeñas no logran sobrevivir mucho tiempo. Mucha agua pudre las raíces y poca agua pone las hojas amarillas.
La falta de nutrientes de la tierra de la planta también es un problema de crecimiento. El potus, como toda planta, necesita un suelo rico para crecer bien. La humedad o falta de humedad ambiental también afecta a la planta.
Finalmente, si la maceta tiene poco espacio para las raíces, es lógico que las hojas y tallos no tengan el tamaño ideal.
Cómo solucionar los problemas de crecimiento del potus
Las hojas que ya salieron pequeñas se van a quedar así, pero se puede mejorar el desarrollo de las próximas que nazcan.
- Abona la tierra con un compost nutritivo para mejorar el crecimiento.
- Realiza una poda de los tallos u hojas marchitos.
- Cuida el riego y la cantidad de agua dependiendo de la época del año.
- Coloca el potus cerca de una ventana con luz indirecta para que reciba sol durante el día y nunca lo pongas al sol directo.
En pocas palabras
- Crecimiento lento: Si tu potus no crece o sus hojas son pequeñas, puede deberse a errores en su cuidado.
- Factores clave: La falta de luz indirecta, riego inadecuado o falta de nutrientes afectan su desarrollo.
- Solución: Abonar la tierra, podar, asegurar riego y ubicarla con luz indirecta mejorará su crecimiento.