Razones comunes por las que tu potus no crece o sus hojas son muy pequeñas

¿Por qué la planta de potus no crece o sus hojas nuevas son muy chicas?

El potus es una planta de crecimiento bastante rápido, por lo que un lento desarrollo no es una buena señal. Si el potus no está creciendo bien, seguramente hay problemas de cuidados en cuanto a la luz, el riego o la maceta.

En primer lugar, la falta de luz es lo que impide el crecimiento del potus. Esta planta necesita varias horas de sol indirecto para crecer bien. Un ambiente muy oscuro ralentiza el crecimiento y las hojas crecen chiquitas y dispersas.

Si regamos mucho el potus o no lo regamos, las hojas también van a crecer de manera dispersa y son de tamaño chico. Esto es un problema porque las hojas más pequeñas no logran sobrevivir mucho tiempo. Mucha agua pudre las raíces y poca agua pone las hojas amarillas.

Errores comunes de cuidado pueden ralentizar que crecimiento de la planta.

La falta de nutrientes de la tierra de la planta también es un problema de crecimiento. El potus, como toda planta, necesita un suelo rico para crecer bien. La humedad o falta de humedad ambiental también afecta a la planta.

Finalmente, si la maceta tiene poco espacio para las raíces, es lógico que las hojas y tallos no tengan el tamaño ideal.

Cómo solucionar los problemas de crecimiento del potus

Las hojas que ya salieron pequeñas se van a quedar así, pero se puede mejorar el desarrollo de las próximas que nazcan.

Regula las necesidades del potus para que crezca sano y fuerte.