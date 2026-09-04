Potus al sol: ¿cuántas horas de luz necesita tu planta en la primavera?

Te cuento cuántas horas de luz solar necesita una planta de potus en primavera, en qué horarios es mejor colocarla al sol y qué deberías evitar cuando se trata de luz.

Consejos para cuidar una planta de potus.

¿Cuántas horas de sol necesita el potus en primavera?

Con los días más largos, la mayor cantidad de horas de sol y las temperaturas que suben, hay que modificar completamente el cuidado de las plantas en la primavera.

En invierno, generalmente el potus y otras especies se riegan menos para protegerlas de las heladas y las pudriciones y se colocan al sol en horarios pico para aprovechar la luz.

En primavera, todo cambia. Los rayos del sol de las horas pico, como el mediodía o la siesta, resultan muy violentos para las plantas de interior, sobre todo para el potus, que se quema fácil con el sol directo.

Aprovecha las horas de sol de la mañana.

En primavera hay que colocar la planta de potus en un espacio luminoso de la casa, junto a una ventana con cortinas que filtren el sol, pero nunca hay que colocarla en el exterior con los rayos directos.

El mejor horario para colocar el potus al sol es la media mañana, ni muy temprano ni muy tarde. Tipo 10 de la mañana u 11, los rayos son perfectos para el potus. No la dejes durante mucho tiempo porque no le gusta la luz constante.

Otros consejos para cuidar la planta de potus en la primavera

En primavera conviene realizar el trasplante y cambio de maceta. Renueva el sustrato para proporcionar nuevos nutrientes, poda los tallos, retira las raíces podridas y coloca la planta en una maceta nueva con tierra fértil.

Cuidados del potus en primavera.

Aprovecha la humedad ambiental o rocía las hojas del potus con un poco de agua si hay sequías. La primavera es un buen momento para dar origen a nuevas plantas de potus a través de esquejes en agua.