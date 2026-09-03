Colocar una hoja de laurel dentro de la billetera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El fundamento de este ritual radica en la intención y en el manejo de las energías. Al colocar la hoja de laurel en la billetera (el espacio físico donde se resguarda el dinero) se busca activar un flujo constante de ingresos.

Descubrí para qué sirve colocar una hoja de laurel en la billetera.

Quienes defienden este método aseguran que el laurel ayuda a desbloquear la escasez, atraer nuevas oportunidades laborales, favorecer la llegada de pagos adeudados y evitar los gastos impulsivos que minan la economía diaria.

Para que el ritual cumpla su cometido, se recomienda elegir una hoja que se encuentre en perfecto estado, sin roturas ni manchas. Antes de guardarla, muchos aconsejan frotarla suavemente entre las manos e intencionar el deseo de prosperidad mentalizando la estabilidad financiera. Un detalle fundamental es ubicarla en un compartimento donde no sufra dobladuras ni se aplaste en exceso, manteniéndola cerca de los billetes de mayor denominación.

La hoja del laurel dentro de la billetera actuará como un talismán para el dinero.

Es importante revisar el estado de la hoja con el paso de las semanas. Si se quiebra, se desgasta demasiado o se oscurece, significa que ha absorbido las malas vibras o cumplido su ciclo energético. En ese momento, se debe retirar con agradecimiento, quemarla o devolverla a la tierra, y reemplazarla por una nueva.