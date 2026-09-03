En 1956, colocó una cinta en una de las aves que anidaba: 70 años después la localizan y es la ave más longeva

Una de ellas era una hembra de albatros de Laysan que, en apariencia, no tenía nada de particular. Estaba sentada sobre un huevo. Robbins registró el número de la banda y continuó con su trabajo. En aquella época, una radio de transistores era una tecnología de consumo de vanguardia. Hoy, aquella ave es conocida como Wisdom y su número de anilla es Z333.

Wisdom siendo madre a las 68 años

¿Cuántos años tiene el ave más longeva del mundo?

Su edad es una estimación mínima y no una suposición. Los albatros de Laysan no comienzan a reproducirse antes de los cinco años y Wisdom ya estaba incubando un huevo cuando Robbins la anilló en 1956. Por lo tanto, nació como máximo en 1951, lo que significa que tiene al menos 74 años y, según los comunicados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, aproximadamente 75. Incluso existen motivos para sospechar que podría ser aún mayor.

Con el paso de las décadas, la anilla original se desgastó, algo habitual debido al contacto constante con la arena coralina y el agua salada. Por eso, los investigadores le colocaron nuevas anillas en distintas ocasiones, reemplazando las anteriores y conservando su identidad. En 2002 ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de esta historia. El biólogo que volvió a capturar a Wisdom y le colocó nuevas anillas fue el propio Chandler Robbins, 46 años después de haberla registrado por primera vez. El investigador pudo así reencontrarse con un ave que había estudiado cuando era joven y comprobar que seguía con vida.

Lo más impresionante es que el seguimiento de Wisdom no depende de un sofisticado dispositivo con batería, señal o partes móviles. Su propia conducta permite a los investigadores reconstruir buena parte de su historia. Esta especie muestra una extraordinaria fidelidad a sus colonias de nacimiento y a los lugares donde se reproducen. Wisdom regresa una y otra vez a Midway, lo que permite a los científicos identificarla, registrar sus apariciones y seguir su trayectoria a lo largo de las décadas.