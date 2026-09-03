El tren que viaja de noche, tiene techo de cristal y recorre una ruta imposible en busca de auroras boreales

Diseño panorámico, tecnología y experiencia inmersiva: cómo es viajar en el tren

Para responder a las exigencias del turismo de naturaleza y sostenibilidad, el servicio incorporó vagones de vanguardia dotados de techos y paredes de cristal, sumados a un sistema de iluminación interior tenue que evita los reflejos en los ventanales. Esta infraestructura permite a los pasajeros rastrear las luces del norte sin exponerse a las bajas temperaturas del exterior.

El valor del pasaje parte desde las 1.495 coronas noruegas (aproximadamente 130 euros), precio que puede variar según la temporada. La tarifa contempla los siguientes servicios a bordo y en tierra:

Traslado completo: Pasaje de ida y vuelta en la formación panorámica de cristal.

Pasaje de ida y vuelta en la formación panorámica de cristal. Gastronomía y guía: Servicio de bebidas calientes, snacks y acompañamiento de guías especializados durante la ruta.

Servicio de bebidas calientes, snacks y acompañamiento de guías especializados durante la ruta. Capacitación técnica: Charlas explicativas sobre el origen del fenómeno y recomendaciones para la fotografía nocturna .

Charlas explicativas sobre el origen del fenómeno y recomendaciones para la . Actividades en destino: Experiencia al aire libre alrededor de una fogata en Katterat y acceso al museo local.

Temporada operativa y mejores meses para viajar

La Midnight Aurora Route opera de manera exclusiva durante la temporada de luces del norte, comprendida entre los meses de septiembre y marzo. Este período coincide con la prevalencia de noches extensas y oscuras en la región polar.

Impulsado por el ciclo de elevada actividad solar previsto para este período, este tren turístico se posiciona como una de las alternativas más originales para explorar los paisajes invernales de Escandinavia.