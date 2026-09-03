El tren que viaja de noche, tiene techo de cristal y recorre una ruta imposible en busca de auroras boreales

Contemplar la danza de las auroras boreales resguardado del gélido invierno ártico es una realidad en el norte de Europa. Noruega puso en marcha la Midnight Aurora Route, un tren nocturno equipado con vagones panorámicos de techo transparente, concebido específicamente para observar este fenómeno astronómico mientras se recorren algunos de los parajes más aislados del planeta.
Un itinerario por la histórica línea de Ofoten
La travesía del tren se despliega en el extremo septentrional de Noruega a lo largo de la mítica línea de Ofoten. El convoy parte desde la ciudad de Narvik y se adentra en la geografía nórdica hasta arribar al remoto poblado ferroviario de Katterat, un enclave al que solo es posible acceder mediante transporte sobre rieles.
El trazado del recorrido del tren nocturno responde a un diagrama estratégico: alejarse de forma paulatina de la contaminación lumínica urbana para garantizar la máxima oscuridad nocturna, elevando de manera sustancial las probabilidades de avistamiento. Durante el trayecto, el tren realiza además una parada técnica en Bjørnfjell, en las inmediaciones de la frontera con Suecia.
Diseño panorámico, tecnología y experiencia inmersiva: cómo es viajar en el tren
Para responder a las exigencias del turismo de naturaleza y sostenibilidad, el servicio incorporó vagones de vanguardia dotados de techos y paredes de cristal, sumados a un sistema de iluminación interior tenue que evita los reflejos en los ventanales. Esta infraestructura permite a los pasajeros rastrear las luces del norte sin exponerse a las bajas temperaturas del exterior.
El valor del pasaje parte desde las 1.495 coronas noruegas (aproximadamente 130 euros), precio que puede variar según la temporada. La tarifa contempla los siguientes servicios a bordo y en tierra:
- Traslado completo: Pasaje de ida y vuelta en la formación panorámica de cristal.
- Gastronomía y guía: Servicio de bebidas calientes, snacks y acompañamiento de guías especializados durante la ruta.
- Capacitación técnica: Charlas explicativas sobre el origen del fenómeno y recomendaciones para la fotografía nocturna.
- Actividades en destino: Experiencia al aire libre alrededor de una fogata en Katterat y acceso al museo local.
Temporada operativa y mejores meses para viajar
La Midnight Aurora Route opera de manera exclusiva durante la temporada de luces del norte, comprendida entre los meses de septiembre y marzo. Este período coincide con la prevalencia de noches extensas y oscuras en la región polar.
Impulsado por el ciclo de elevada actividad solar previsto para este período, este tren turístico se posiciona como una de las alternativas más originales para explorar los paisajes invernales de Escandinavia.
En pocas palabras
- Tren panorámico: Un servicio ferroviario noruego recorre la línea de Ofoten para observar auroras boreales.
- Ruta secreta: El convoy se aleja de la contaminación lumínica en vagones con techo de cristal.
- Experiencia completa: Incluye gastronomía, guías especializados y actividades en destino.