Estuvo 20 años abandonado y ahora se convertirá en una de las claves del futuro de Argentina

Ausencia de vagones: Durante el último año no ingresó un solo vagón ferroviario a la terminal marítima.

Durante el último año no ingresó un solo vagón ferroviario a la terminal marítima. Tráfico terrestre masivo: Un total de 281.824 camiones ingresaron a la zona portuaria para trasladar mercadería.

Un total de ingresaron a la zona portuaria para trasladar mercadería. Volumen récord: La terminal movilizó más de 9 millones de toneladas, la cifra más alta de su historia, operando al límite de su infraestructura vial.

El rol del puerto en la matriz de Vaca Muerta

El interés por recuperar este tendido de vías se alinea directamente con las necesidades logísticas de Vaca Muerta y la búsqueda de salidas eficientes hacia los puertos atlánticos.

Los informes oficiales sobre la reorganización del sistema ferroviario señalan que el tren resulta fundamental para la matriz de transporte vinculada al desarrollo hidrocarburífero. Esta iniciativa se complementa con otros proyectos en carpeta, como el trazado Bahía Blanca–Añelo, orientado a la renovación y construcción de vías para incrementar la capacidad de carga.

A su vez, Puerto Quequén ya comenzó a intervenir en la logística del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), tras recibir equipamiento pesado destinado a la infraestructura energética instalada en la provincia de Río Negro.

Más de 20 años de parálisis y planes a futuro

La llegada del ferrocarril a Quequén se produjo en 1892 y alcanzó la estación de Necochea en 1894. El paso hacia la estación urbana quedó interrumpido en 1968 por problemas en la estructura del puente sobre el río, mientras que los servicios de carga hasta el puerto cesaron definitivamente en 2003.

En paralelo al reclamo municipal, la Provincia de Buenos Aires proyecta un Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario que contempla la participación de capitales privados. El programa busca recuperar corredores productivos clave, ubicando a Quequén junto a Bahía Blanca y San Nicolás como nodos logísticos prioritarios.