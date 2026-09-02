Un histórico ramal ferroviario que durante décadas unió el interior bonaerense con la Costa Atlántica podría volver a operar impulsado por el desarrollo energético de Vaca Muerta. Se trata de la traza que conecta con las localidades de Quequén y Necochea, sin servicio de cargas ni pasajeros operativo desde el año 2003.
Estuvo 20 años abandonado y ahora se convertirá en una de las claves del futuro de Argentina
El desarrollo de Vaca Muerta ha obligado a que se deba recurrir a un ramal ferroviario para poder cumplir con todas las operaciones
El pedido de los intendentes y el colapso de los camiones
Frente a la saturación vial en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, cuatro jefes comunales de la región formalizaron una solicitud ante la Secretaría de Transporte de la Nación. La propuesta busca sumar el corredor compuesto por Ayacucho, Tandil, Lobería, Balcarce y Quequén dentro del nuevo esquema de concesiones ferroviarias.
Según datos difundidos por la agencia Noticias Argentinas, la logística de Puerto Quequén evidencia una absoluta dependencia del transporte automotor:
- Ausencia de vagones: Durante el último año no ingresó un solo vagón ferroviario a la terminal marítima.
- Tráfico terrestre masivo: Un total de 281.824 camiones ingresaron a la zona portuaria para trasladar mercadería.
- Volumen récord: La terminal movilizó más de 9 millones de toneladas, la cifra más alta de su historia, operando al límite de su infraestructura vial.
El rol del puerto en la matriz de Vaca Muerta
El interés por recuperar este tendido de vías se alinea directamente con las necesidades logísticas de Vaca Muerta y la búsqueda de salidas eficientes hacia los puertos atlánticos.
Los informes oficiales sobre la reorganización del sistema ferroviario señalan que el tren resulta fundamental para la matriz de transporte vinculada al desarrollo hidrocarburífero. Esta iniciativa se complementa con otros proyectos en carpeta, como el trazado Bahía Blanca–Añelo, orientado a la renovación y construcción de vías para incrementar la capacidad de carga.
A su vez, Puerto Quequén ya comenzó a intervenir en la logística del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), tras recibir equipamiento pesado destinado a la infraestructura energética instalada en la provincia de Río Negro.
Más de 20 años de parálisis y planes a futuro
La llegada del ferrocarril a Quequén se produjo en 1892 y alcanzó la estación de Necochea en 1894. El paso hacia la estación urbana quedó interrumpido en 1968 por problemas en la estructura del puente sobre el río, mientras que los servicios de carga hasta el puerto cesaron definitivamente en 2003.
En paralelo al reclamo municipal, la Provincia de Buenos Aires proyecta un Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario que contempla la participación de capitales privados. El programa busca recuperar corredores productivos clave, ubicando a Quequén junto a Bahía Blanca y San Nicolás como nodos logísticos prioritarios.
En pocas palabras
Un histórico ramal ferroviario que conectaba el interior bonaerense con la Costa Atlántica, sin servicio desde 2003, podría reactivarse. El objetivo es impulsar el desarrollo energético de Vaca Muerta y aliviar la saturación vial actual. Intendentes de la región solicitaron sumar el corredor a las nuevas concesiones ferroviarias.