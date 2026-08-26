El furioso escape de gas en la tragedia de Vaca Muerta: murieron dos trabajadores y la tristeza es muy grande

Las imágenes grabadas en los primeros instantes del incidente exponen la ferocidad con la que el fluido emanaba de las tuberías comprometidas, evidenciando la falta de tiempo de respuesta que tuvieron los operarios que se encontraban en el epicentro de la tragedia.

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Tragedia de Vaca Muerta: quiénes eran las víctimas fatales

Los operarios de rescate confirmaron la muerte de dos trabajadores de amplia trayectoria en el sector hidrocarburífero regional: Cristian Nicolás Baeza, de 34 años, y Masa Maximiliano Francisco, de 29 años. Ambos pertenecían a la firma contratista Pecom, operadora de servicios de mantenimiento para la compañía de bandera en la cuenca de Neuquén.

Baeza, padre de dos niños y residente de la localidad de Cutral Có, contaba con más de ocho años de experiencia en maniobras de pozos no convencionales. Francisco, oriundo de Plaza Huincul, se desempeñaba como técnico especialización en válvulas y monitoreo de presión. La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito petrolero y en las comunidades de la Comarca Petrolera, donde ambas familias son ampliamente conocidas.

Cómo fue la tragedia en Vaca Muerta

La tragedia se produjo durante las primeras horas de la jornada en el bloque Fortín de Piedra, cuando el equipo realizaba maniobras operativas sobre una de las líneas de conducción de alta presión.

De acuerdo con las primeras pericias técnicas y testimonios recolectados en el lugar, una ruptura imprevista en una válvula de retención provoco la descompresión violenta del sistema.

La emanación directa y masiva de gas a altísima temperatura y presión afectó de forma letal a los dos petroleros, quienes se encontraban trabajando en la boca de pozo en Vaca Muerta.