El gobierno de Javier Milei avanza con el trabajito de hormiga para conseguir los votos necesarios para sacar la ley que recorta el subsidio por Zona Fría y deja a 422.000 hogares mendocinos con una boleta de gas mucho más cara que la de este invierno.
Mendoza, contra las cuerdas por la Zona Fría: Milei negocia votos para quitar el descuento del gas
El proyecto de recorte de Zona Fría que tiene media sanción dejaría a 422.000 hogares mendocinos sin el descuento automático de hasta 50% en la factura de gas
Con un proyecto paralelo que establece una tarifa de luz diferenciada para provincias ubicadas en Zona Cálida, La Libertad Avanza se metió en el bolsillo a 10 gobernadores. ¿El objetivo? Conseguir el respaldo de los senadores de esas provincias -Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja- para la reforma que limita Zona Fría a la Patagonia, la Puna y Malargüe.
El otro gobernador que también pasó por la Casa Rosada es Rolando Figueroa, de Neuquén. Si bien su provincia es una de las que queda dentro del régimen de subsidios al consumo del gas, lo que busca es asegurarse que el monto del descuento (porcentajes y cobertura) se mantenga tal como está, o al menos quede establecido y no pueda ser modificados discrecionalmente por el Ejecutivo como reza el texto.
¿Y Mendoza? La tiene difícil.
San Rafael, el Valle de Uco y otras zonas frías de Mendoza, fuera de la ley
El proyecto de reforma del régimen de Zona Fría llegó al Senado en mayo, aprobado en Diputados con el apoyo de 8 de los 10 legisladores mendocinos: Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, los radicales Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Lourdes Arrieta.
Los únicos que votaron en contra fueron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro. Y en la cámara alta, la representante peronista, aunque del kirchnerismo, es Anabel Fernández Sagasti. En diálogo con Diario UNO, la senadora ratificó que el espacio “defenderá la Zona Fría”.
Y que, a su vez, consideran justo el reclamo de la Zona Cálida. De hecho, recordó, la catamarqueña Lucía Corpacci –de Unión por la Patria- presentó un proyecto para que se aplique una tarifa eléctrica diferencial a provincias con altas temperaturas.
La diferencia en el tratamiento del proyecto oficialista de Zona Fría aparece entre los radicales. De los tres representantes que Mendoza tiene en el Senado, una es peronista y dos son de la UCR: Mariana Juri y Rodolfo Suarez.
Cuando la iniciativa llegó a la cámara alta, con votos cornejistas incluidos, el trabajo de Juri y Suarez se centró en que el tratamiento de la ley se postergara lo más posible.
“Ese primer objetivo está logrado”, entiende la senadora mendocina. Y es cierto: ya pasó lo más crudo del invierno 2026 y la ley no se modificó.
Pero de aquí en adelante, lograr modificaciones al proyecto y que Mendoza mantenga beneficios en el pago del gas, será difícil.
El acuerdo con las provincias del Norte para el proyecto de Zona Cálida le aseguraría a Milei una buena cantidad de votos, lo que lo deja en una posición cómoda y ya casi sin necesidad de negociar cambios en el proyecto de Zona Fría –como los que podrían beneficiar a los mendocinos-.
Con este panorama, el margen para pelear subsidios para Mendoza (que no entraría en el del gas y no está entre las provincias del Norte que negocia la tarifa diferencial de luz) se achica cada vez más.
Qué cambia para Mendoza con el proyecto de Milei de Zona Fría
El proyecto que tuvo media sanción en Diputados modifica la Ley 27.637, que desde 2021 extendió el régimen de Zona Fría a toda Mendoza y otras provincias.
El cambio central de la reforma es que se deja de otorgar el descuento automático por el lugar de residencia en las zonas incorporadas en 2021, para quedar concentrado en las regiones que formaban parte del régimen original: la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Para Mendoza, eso significa que el resto de la provincia pierde el descuento automático de entre 30% y 50% sobre la factura de gas.
En compensación, lo que establece el proyecto de Milei es un esquema de asistencia según la situación económica de cada hogar. Entonces, los usuarios que pierdan el beneficio geográfico, si cumplen los requisitos, podrán acceder al régimen de descuentos de los subsidios energéticos (el que rige para el pago de la luz).
Pero con una diferencia clave respecto del régimen de Zona Fría actual: este aplica descuentos sobre el total de la factura. En cambio, el proyecto propone una bonificación sobre el consumo de gas durante los meses de invierno, que solo representa el 40% del total de la boleta.
Por eso, los propios legisladores anticiparon que, si confirma la salida de Mendoza de la Zona Fría, "habrá aumentos importantes" para la mayoría de los usuarios.
En pocas palabras
- Zona Fría: el gobierno de Javier Milei impulsa una ley para recortar subsidios al gas, afectando a 422.000 hogares mendocinos.
- Acuerdo político: se negocia una tarifa de luz diferenciada para provincias de Zona Cálida a cambio de votos en el Senado para la reforma de Zona Fría.
- Impacto en Mendoza: el proyecto excluiría a gran parte de la provincia del beneficio geográfico, implicando aumentos en las facturas de gas.