Mendoza, contra las cuerdas por la Zona Fría: Milei negocia votos para quitar el descuento del gas

¿Y Mendoza? La tiene difícil.

San Rafael, el Valle de Uco y otras zonas frías de Mendoza, fuera de la ley

El proyecto de reforma del régimen de Zona Fría llegó al Senado en mayo, aprobado en Diputados con el apoyo de 8 de los 10 legisladores mendocinos: Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, los radicales Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Lourdes Arrieta.

Los únicos que votaron en contra fueron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro. Y en la cámara alta, la representante peronista, aunque del kirchnerismo, es Anabel Fernández Sagasti. En diálogo con Diario UNO, la senadora ratificó que el espacio “defenderá la Zona Fría”.

Antes del crudo invierno, 8 diputados mendocinos apoyaron quitar la Zona Fría a la mayoría de Mendoza.

Y que, a su vez, consideran justo el reclamo de la Zona Cálida. De hecho, recordó, la catamarqueña Lucía Corpacci –de Unión por la Patria- presentó un proyecto para que se aplique una tarifa eléctrica diferencial a provincias con altas temperaturas.

La diferencia en el tratamiento del proyecto oficialista de Zona Fría aparece entre los radicales. De los tres representantes que Mendoza tiene en el Senado, una es peronista y dos son de la UCR: Mariana Juri y Rodolfo Suarez.

Cuando la iniciativa llegó a la cámara alta, con votos cornejistas incluidos, el trabajo de Juri y Suarez se centró en que el tratamiento de la ley se postergara lo más posible.

“Ese primer objetivo está logrado”, entiende la senadora mendocina. Y es cierto: ya pasó lo más crudo del invierno 2026 y la ley no se modificó.

Pero de aquí en adelante, lograr modificaciones al proyecto y que Mendoza mantenga beneficios en el pago del gas, será difícil.

El acuerdo con las provincias del Norte para el proyecto de Zona Cálida le aseguraría a Milei una buena cantidad de votos, lo que lo deja en una posición cómoda y ya casi sin necesidad de negociar cambios en el proyecto de Zona Fría –como los que podrían beneficiar a los mendocinos-.

Gobernadores del Norte acordaron la Zona Cálida con Luis Caputo y Diego Santilli.

Con este panorama, el margen para pelear subsidios para Mendoza (que no entraría en el del gas y no está entre las provincias del Norte que negocia la tarifa diferencial de luz) se achica cada vez más.

Qué cambia para Mendoza con el proyecto de Milei de Zona Fría

El proyecto que tuvo media sanción en Diputados modifica la Ley 27.637, que desde 2021 extendió el régimen de Zona Fría a toda Mendoza y otras provincias.

El cambio central de la reforma es que se deja de otorgar el descuento automático por el lugar de residencia en las zonas incorporadas en 2021, para quedar concentrado en las regiones que formaban parte del régimen original: la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Para Mendoza, eso significa que el resto de la provincia pierde el descuento automático de entre 30% y 50% sobre la factura de gas.

En compensación, lo que establece el proyecto de Milei es un esquema de asistencia según la situación económica de cada hogar. Entonces, los usuarios que pierdan el beneficio geográfico, si cumplen los requisitos, podrán acceder al régimen de descuentos de los subsidios energéticos (el que rige para el pago de la luz).

Pero con una diferencia clave respecto del régimen de Zona Fría actual: este aplica descuentos sobre el total de la factura. En cambio, el proyecto propone una bonificación sobre el consumo de gas durante los meses de invierno, que solo representa el 40% del total de la boleta.

Por eso, los propios legisladores anticiparon que, si confirma la salida de Mendoza de la Zona Fría, "habrá aumentos importantes" para la mayoría de los usuarios.