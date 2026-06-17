Zona Fría: qué alternativas estudian los senadores por Mendoza para no perder el beneficio

En tanto que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti ya mostró abiertamente su rechazo al recorte de subsidios al gas.

rodolfo suarez mariana juri reforma laboral senado La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri, evalúa con algunos de sus pares de la comisión de Energía, variables para que los usuarios mendocinos no pierdan el subsidio.

"Estamos hablando con el Servicio Metereológico Nacional y con varios especialistas para armar algo así como un mapa de Zona Fría, de manera de establecer parámetros según las temperaturas mínimas y máximas de las distintas localidades", adelantó Juri.

La idea es que ese mapa, y los parámetros que se incluyan, sirvan para justificar el pedido de mantener a Mendoza, o a algunas localidades de la provincia bajo el paraguas de Zona Fría. "¿Por qué una localidad como Comodoro Rivadavia conserva el subsidio y San Rafael no, cuando tienen registros de temperatura casi idénticos?", se preguntan los legisladores.

Para que esas modificaciones avancen, les tocará a los radicales mendocinos tejer acuerdos políticos. Al parecer, en La Libertad Avanza entendieron que en el Senado no tienen los números para que su proyecto prospere intacto, y se muestran más permeables a algunos cambios.

Eso deslizó la misma Patricia Bullrich en su reciente paso por Mendoza, cuando adelantó que escucharían los reclamos de los senadores de distintas provincias.

Una opción para conservar Zona Fría: dar el subsidio por ingresos

Otra de las opciones que barajan los senadores, es que el subsidio de Zona Fría no se otorgue por el lugar de residencia, como es actualmente, sino contemplando los ingresos de los usuarios.

Es decir que para tener el subsidio, el usuario deba demostrar que su nivel de ingresos salariales no supera el margen que se podría definir como límite.

frio mendoza zona fria El proyecto que busca derogar el subsidio de Zona Fría, está frenado en el Senado.

Según Juri, ese cambio permitiría al sistema otorgar algún subsidio a aquellas personas que no tienen el servicio de gas natural y se calefaccionan y cocinan con garrafas, que son mucho más costosas.

"El verdadero problema del gas está en esas personas que no están conectadas al sistema y pese a que la red de gas pasa por la puerta de su casa, no tienen el dinero para conectarse. Si se llegara a un sistema equilibrado, se le podría dar un subsidio a esas personas para que se logren conectar", definió.

Si se dilata la derogación de Zona Fría, se atrasan las súperfacturas

Todas esas alternativas a la derogación de Zona Fría terminarían por ralentizar el tratamiento de la derogación tanto en la comisión de Energía, como en el mismo recinto del Congreso.

Es que según se especula, aquel proyecto que viene con media sanción de Diputados no lograría tener despacho de comisión este mes, con lo cual esa discusión se trasladaría a julio, mes en que los legisladores toman un receso.

Si ese receso se extiende por dos semanas, como ocurrió años anteriores, es probable que se discuta en el recinto recién en agosto.

Y si además los senadores le imprimen cambios al proyecto de derogación de Zona Fría, debería regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo que retrasaría aún más su sanción completa y otro tanto más su promulgación por el Ejecutivo.