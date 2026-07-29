Los jubilados se sumaron a los reclamos para que Mendoza no pierda el beneficio de Zona Fría

Más numerosa que de costumbre y con un despliegue policial sorprendente por la cantidad de efectivos, se desarrolló este miércoles las marcha número 127 de los jubilados de Mendoza. La movilización terminó en la Legislatura con la entrega de un petitorio para que la provincia no pierda el beneficio de Zona Fría.
Encabezados por la CGT, numerosos sindicatos acompañaron la manifestación a la que se sumaron organizaciones políticas de izquierda y relacionadas con el peronismo.
También estuvieron movimientos sociales y barriales, estudiantes y referentes de los sectores que defienden a las personas con discapacidad.
Casi un año y medio de marchas
Los jubilados de Mendoza comenzaron a movilizarse en febrero de 2024 cuando el primer ajuste de la gestión de Javier Milei les afectó fuertemente los salarios. Desde entonces no dejaron de marchar ningún miércoles y es así que ahora llegaron a la 127ª manifestación.
Al reclamo por los sueldos -que se mantiene- se agregó después el de la pérdida de beneficios más que nada vinculada con los medicamentos que dejaron de recibir en forma gratuita o que se los limitaron, tanto en precios como en porcentajes de descuentos.
Estas consignas fueron expresadas nuevamente en esta jornada en la que sorprendió a todos la cantidad de policías desplegados para la custodia de una marcha que, como siempre, fue pacífica y sin ningún tipo de incidentes.
Llamó la atención que a lo largo de toda una cuadra de la avenida San Martín se extendiera una fila de bicipolicías, que además debieron desplazarse al ritmo de los jubilados, muchos de ellos con bastones, avanzando lentamente.
El reclamo por Zona Fría
Desde la plaza San Martín la caravana bajó por Gutiérrez hasta San Martín, luego fue por Necochea, España, Espejo y finalizó en la Legislatura.
En los discursos hubo cuestionamientos a Javier Milei, a Alfredo Cornejo y con más énfasis a los 8 diputados nacionales por Mendoza que votaron afirmativamente la quita del beneficio de Zona Fría para Mendoza (se exceptúa a Malargüe) que promueve el proyecto de ley del Ejecutivo Nacional y que significaría otro incremento en las tarifas del gas.
Por ello es que convocaron a movilizarse el jueves 6 de agosto a las 17 en el kilómetro cero para rechazar esa y otras iniciativas -como la "extranjerización de tierras"- ya que ese día se tratarán esos temas en el Senado de la Nación.
En pocas palabras
- Jubilados reclaman: la 127ª marcha exigió mantener el beneficio de Zona Fría en Mendoza.
- Apoyo gremial: la CGT y otros sindicatos acompañaron el petitorio entregado en la Legislatura.
- Controversia política: se criticó la votación de diputados nacionales que avalaron el recorte de Zona Fría.