PAMI confirmó la lista de medicamentos gratis en julio para jubilados y pensionados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó la lista de medicamentos que se pueden obtener de manera gratuita por parte de jubilados y pensionados.
La obra social de los adultos mayores aseguró que le seguirá dando continuidad a diversos tratamientos y terapias y, en ese sentido, a los medicamentos que se requieren para atender esas patologías, al mismo tiempo que confirmó los descuentos que tendrán otros remedios.
Cuáles son los remedios que PAMI dará gratis en julio
Según confirmaron desde el PAMI, la cobertura total y gratuita será en cerca de 160 medicamentos que son considerados esenciales y que se usan para tratamientos complejos y enfermedades crónicas. Estos medicamentos comprenden las siguientes patologías:
- Medicamentos para diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.
- Tratamientos cardiovasculares y para el colesterol.
- Medicación para osteoporosis y artritis reumatoidea.
- Terapias oncológicas y oncohematológicas.
- Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.
- Medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
- Tratamientos para insuficiencia renal crónica.
- Fármacos oftalmológicos específicos.
- Medicamentos para hemofilia y enfermedades fibroquísticas.
- Tratamientos para osteoartritis e hiperparatiroidismo.
Vale destacar que en todos estos casos, los medicamentos son gratis y no se tiene en cuenta la situación patrimonial o los ingresos de los jubilados o pensionados, explicaron desde PAMI.
Descuentos en otro tipo de remedios
Asimismo, PAMI realizó algunos cambios en lo que tiene que ver con remedios ambulatorios o de uso frecuente. En ese sentido, seguirán existiendo los descuentos que van del 40 al 80 por ciento, pero se tendrán en cuenta los ingresos y la situación patrimonial del jubilados.
Aquellas personas que consideren que no pueden comprar los remedios, pueden pedirle a PAMI un subsidio social especial que deberá ser aprobado por el organismo, después de revisar los ingresos, el patrimonio y si la persona no presenta ningún otro tipo de cobertura de salud que pudiese utilizar en caso de enfermedad.