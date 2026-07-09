PAMI confirmó la lista de medicamentos gratis en julio para jubilados y pensionados

Medicamentos para diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

Tratamientos cardiovasculares y para el colesterol.

Medicación para osteoporosis y artritis reumatoidea.

Terapias oncológicas y oncohematológicas.

Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.

Medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Tratamientos para insuficiencia renal crónica.

Fármacos oftalmológicos específicos.

Medicamentos para hemofilia y enfermedades fibroquísticas.

Tratamientos para osteoartritis e hiperparatiroidismo.

Vale destacar que en todos estos casos, los medicamentos son gratis y no se tiene en cuenta la situación patrimonial o los ingresos de los jubilados o pensionados, explicaron desde PAMI.

Descuentos en otro tipo de remedios

Asimismo, PAMI realizó algunos cambios en lo que tiene que ver con remedios ambulatorios o de uso frecuente. En ese sentido, seguirán existiendo los descuentos que van del 40 al 80 por ciento, pero se tendrán en cuenta los ingresos y la situación patrimonial del jubilados.

Aquellas personas que consideren que no pueden comprar los remedios, pueden pedirle a PAMI un subsidio social especial que deberá ser aprobado por el organismo, después de revisar los ingresos, el patrimonio y si la persona no presenta ningún otro tipo de cobertura de salud que pudiese utilizar en caso de enfermedad.