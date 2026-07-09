ANSES dio la sorpresa y confirmó el monto máximo que van a cobrar los jubilados en julio

La gran novedad de este mes, por parte de ANSES, pasa por el fuerte despegue de los haberes más altos del sistema, un dato clave para quienes quieren saber cuál es el techo de cobro que habilitó el organismo previsional. Además, se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Cuál es el monto máximo y la jubilación mínima en julio de 2026

Con el nuevo esquema de actualización por inflación con dos decimales, las escalas previsionales sufrieron modificaciones importantes. La sorpresa para muchos es el tope de la pirámide: el monto máximo que un jubilado puede cobrar en ANSES durante julio quedó fijado en $2.772.298,07. Cabe recordar que quienes perciben este haber de privilegio no tienen derecho a cobrar el plus económico de contingencia.