ANSES: oficializan el aumento para los jubilados y las asignaciones en julio

El texto oficial también actualizó las bases imponibles mínima y máxima para los aportes que realizan los trabajadores en actividad. Las mismas se fijaron en $138.757,90 y $4.509.567,41, respectivamente, impactando de forma directa en el esquema de recaudación de la seguridad social del país.

El Poder Ejecutivo nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben un único haber mínimo.

El impacto del bono en las jubilaciones mínimas

El Poder Ejecutivo nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben un único haber mínimo. Con este adicional, el ingreso total de este sector de las jubilaciones alcanzará los $481.989,33 en julio, trayendo un alivio parcial a los beneficiarios de Mendoza.

No obstante, especialistas previsionales advierten que el congelamiento del valor nominal del bono reduce el impacto del bolsillo. El incremento real para quienes cobran la mínima se traduce en un 1,83% respecto al mes anterior. La cifra neta efectiva a cobrar quedará en $469.629 una vez realizado el descuento del PAMI.

Cambios en asignaciones familiares y AUH junto a las jubilaciones

En paralelo, la Resolución 187/2026 oficializó el incremento del 2,15% sobre los topes, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares, una medida que complementa el esquema de las jubilaciones. Esta normativa abarca a trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La normativa ratificó que el valor general de la asignación por hijo pasará a ser de $159.630 para el rango de ingresos familiares más bajo, mientras que el monto de la AUH se fijará en $148.049. Estos números varían según la situación laboral del grupo familiar conviviente.

Asimismo, se determinó el tope de ingresos para el acceso al beneficio: si cualquiera de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.034.844 mensuales, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro. Los montos finales variarán de acuerdo con la categoría de ingresos y la zona geográfica de residencia.