La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en agosto de 2026 un incremento del 1,89% en los montos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El reajuste deriva de la fórmula de movilidad atada a la inflación de junio registrada por el INDEC (1,9%), tomada con dos decimales para definir la liquidación exacta.
Cuánto paga ANSES por casarse o vivir en concubinato en agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento del 1,89% para los trabajadores registrados y beneficiarios del sistema SUAF. Cuánto liquida el organismo previsional por matrimonio y cónyuge
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el régimen SUAF abarca a trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios, rurales y jubilados.
Cuánto paga ANSES por matrimonio y cónyuge en agosto de 2026
Dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) y las prestaciones periódicas por lazos familiares, el organismo abona montos específicos para quienes contraen matrimonio o registran su vínculo. Para acceder, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar el tope colectivo de $6.069.688.
Las Asignaciones de Pago Único y prestaciones familiares vigentes en agosto 2026 son:
- Asignación por Matrimonio (Pago Único): $131.650,55.
- Asignación por Cónyuge: $18.302,58.
- Asignación por Nacimiento (Pago Único): $87.925,24.
- Asignación por Adopción (Pago Único): $525.680,06.
Paso a paso: cómo elegir o cambiar el medio de cobro en Mi ANSES
Los beneficiarios de ANSES pueden modificar su vía de acreditación bancaria directamente desde las plataformas digitales:
- Ingreso: acceder a la app o portal Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Sección: seleccionar la solapa "Cobros".
- Opción: presionar en "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares".
- Verificación: corroborar que el correo electrónico, teléfono móvil y domicilio asentados sean correctos.
- Validación: ingresar el código enviado por SMS o email e indicar el número de trámite del DNI.
- Confirmación: elegir la nueva entidad de cobro. (La modificación se efectiviza a los 60 días de iniciada la solicitud).
En pocas palabras
- ANSES oficializa: Aumento del 1,89% para SUAF y trabajadores registrados.
- Pagos por matrimonio: Se abonan $131.650,55 por casamiento y $18.302,58 por cónyuge.
- Gestión online: Cambio de medio de cobro disponible en Mi ANSES con validación de datos.