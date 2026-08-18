Cuánto paga ANSES por casarse o vivir en concubinato en agosto

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el régimen SUAF abarca a trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, monotributistas, trabajadores temporarios, rurales y jubilados.

Cuánto paga ANSES por matrimonio y cónyuge en agosto de 2026

Dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) y las prestaciones periódicas por lazos familiares, el organismo abona montos específicos para quienes contraen matrimonio o registran su vínculo. Para acceder, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar el tope colectivo de $6.069.688.