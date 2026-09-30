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Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en octubre con el aumento confirmado

El beneficio social recibirá un incremento del 1,66% alineado con el índice de inflación. Cuáles son las cifras finales para cada asignación y el procedimiento paso a paso para tramitar la Libreta.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en octubre con el aumento confirmado

Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en octubre con el aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el ajuste mensual para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AxE) correspondiente al mes de octubre de 2026. La actualización, que se aplica de manera automática en base a la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), establece un incremento del 1,66% para las distintas prestaciones sociales.

El reajuste toma como referencia la medición de la inflación del mes de agosto, ajustando el porcentaje final a dos decimales exactos. El cronograma oficial de pagos se desplegará entre la segunda y tercera semana del mes, ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Los montos confirmados para la AUH en octubre y el 20% retenido

Con el nuevo porcentaje de incremento aplicado, los importes brutos que acreditará el organismo previsional para las familias beneficiarias quedan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto total asciende a $125.267,02 por cada menor a cargo.
  • Asignación por Embarazo (AxE): Alcanza una suma de $125.267,02.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: Se eleva a $407.886,98.

La ANSES liquida el 80% del valor total, mientras que el 20% restante queda retenido en la cuenta de cada titular. Este saldo acumulado se liquida una vez que la madre, padre o tutor responsable presenta la Libreta de la AUH, acreditando el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación obligatoria y la asistencia escolar de los niños.

Actualmente, la prestación alcanza a 2,5 millones de familias en todo el país, cubriendo de forma directa a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES

Para desbloquear el cobro del 20% retenido acumulado, las familias deben realizar la presentación del formulario de Libreta a través de los canales digitales oficiales:

  • Ingreso al sistema: Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Consulta de estado: En el menú principal, seleccionar la sección "Hijos" y luego ingresar en "Libreta AUH" para verificar qué secciones (salud, vacunación o educación) faltan completar.
  • Generación del formulario: En caso de figurar pendientes, hacer clic en "Generar Libreta" para descargar el documento o enviarlo por correo electrónico para su impresión en una sola hoja.
  • Certificación oficial: Llevar la plantilla impresa al centro de salud o al establecimiento educativo correspondiente para que las autoridades completen, firmen y sellen los casilleros de forma clara y sin tachaduras.
  • Carga digital: Tomar una fotografía nítida del formulario completo sobre una superficie plana (formato JPG, bien iluminada y menor a 3 MB). Reingresar a Mi ANSES, dirigiéndose a "Hijos" > "Libreta AUH" y seleccionar la opción "Subir Libreta AUH" para finalizar la gestión.

En pocas palabras

  • AUH y AxE: Las asignaciones de ANSES aumentan 1,66% en octubre.
  • Nuevos montos: La AUH será de $125.267,02 y la AxE alcanza la misma cifra.
  • Libreta AUH: Se detalla el proceso para presentarla y cobrar el 20% retenido.
Resumen generado por Thinkindot AI

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