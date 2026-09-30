Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en octubre con el aumento confirmado

Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto total asciende a $125.267,02 por cada menor a cargo.

El monto total asciende a por cada menor a cargo. Asignación por Embarazo (AxE): Alcanza una suma de $125.267,02 .

Alcanza una suma de . AUH por Hijo con Discapacidad: Se eleva a $407.886,98.

La ANSES liquida el 80% del valor total, mientras que el 20% restante queda retenido en la cuenta de cada titular. Este saldo acumulado se liquida una vez que la madre, padre o tutor responsable presenta la Libreta de la AUH, acreditando el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación obligatoria y la asistencia escolar de los niños.

Actualmente, la prestación alcanza a 2,5 millones de familias en todo el país, cubriendo de forma directa a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES

Para desbloquear el cobro del 20% retenido acumulado, las familias deben realizar la presentación del formulario de Libreta a través de los canales digitales oficiales: