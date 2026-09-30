La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el ajuste mensual para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AxE) correspondiente al mes de octubre de 2026. La actualización, que se aplica de manera automática en base a la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), establece un incremento del 1,66% para las distintas prestaciones sociales.
Asignación Universal por Hijo de ANSES: de cuánto es la AUH en octubre con el aumento confirmado
El beneficio social recibirá un incremento del 1,66% alineado con el índice de inflación. Cuáles son las cifras finales para cada asignación y el procedimiento paso a paso para tramitar la Libreta.
El reajuste toma como referencia la medición de la inflación del mes de agosto, ajustando el porcentaje final a dos decimales exactos. El cronograma oficial de pagos se desplegará entre la segunda y tercera semana del mes, ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.
Los montos confirmados para la AUH en octubre y el 20% retenido
Con el nuevo porcentaje de incremento aplicado, los importes brutos que acreditará el organismo previsional para las familias beneficiarias quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto total asciende a $125.267,02 por cada menor a cargo.
- Asignación por Embarazo (AxE): Alcanza una suma de $125.267,02.
- AUH por Hijo con Discapacidad: Se eleva a $407.886,98.
La ANSES liquida el 80% del valor total, mientras que el 20% restante queda retenido en la cuenta de cada titular. Este saldo acumulado se liquida una vez que la madre, padre o tutor responsable presenta la Libreta de la AUH, acreditando el cumplimiento de los controles sanitarios, el esquema de vacunación obligatoria y la asistencia escolar de los niños.
Actualmente, la prestación alcanza a 2,5 millones de familias en todo el país, cubriendo de forma directa a más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES
Para desbloquear el cobro del 20% retenido acumulado, las familias deben realizar la presentación del formulario de Libreta a través de los canales digitales oficiales:
- Ingreso al sistema: Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta de estado: En el menú principal, seleccionar la sección "Hijos" y luego ingresar en "Libreta AUH" para verificar qué secciones (salud, vacunación o educación) faltan completar.
- Generación del formulario: En caso de figurar pendientes, hacer clic en "Generar Libreta" para descargar el documento o enviarlo por correo electrónico para su impresión en una sola hoja.
- Certificación oficial: Llevar la plantilla impresa al centro de salud o al establecimiento educativo correspondiente para que las autoridades completen, firmen y sellen los casilleros de forma clara y sin tachaduras.
- Carga digital: Tomar una fotografía nítida del formulario completo sobre una superficie plana (formato JPG, bien iluminada y menor a 3 MB). Reingresar a Mi ANSES, dirigiéndose a "Hijos" > "Libreta AUH" y seleccionar la opción "Subir Libreta AUH" para finalizar la gestión.
En pocas palabras
- AUH y AxE: Las asignaciones de ANSES aumentan 1,66% en octubre.
- Nuevos montos: La AUH será de $125.267,02 y la AxE alcanza la misma cifra.
- Libreta AUH: Se detalla el proceso para presentarla y cobrar el 20% retenido.