El turismo movilizó más de $20.000 millones el último fin de semana largo en Mendoza

El turismo arrojó un balance positivo el fin de semana largo, según el Observatorio del Ente Mendoza Turismo (Emetur). Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Nieve y conectividad, los motores del turismo en Mendoza

La presencia de abundante nieve en la cordillera operó como el principal factor de atracción. Al respecto, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que este feriado ofrecía dos lecturas posibles: por un lado, una performance moderada debido a su corta duración de tres días y la cercanía con el receso de julio; por el otro, una oportunidad de expansión sostenida por las condiciones climáticas.

La funcionaria destacó que la ventaja de la nieve, promocionada por el Gobierno provincial, permitió atraer a una masa crítica de viajeros procedentes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para quienes Mendoza representa el destino invernal más cercano.

A este escenario se sumó el turismo internacional que viene repuntando poco a poco, con un papel protagónico del mercado brasileño.

El Dique Potrerillos, uno de los puntos de atracción para el turismo en Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Apoyado en la conectividad aérea y acciones de promoción continuas junto al sector privado, este público encontró en la provincia una combinación clave de nieve, montaña, enoturismo y gastronomía.

De forma paralela, empresas del sector privado como la plataforma Despegar reportaron un incremento cercano al 170% en la demanda hacia el destino en comparación con el mes anterior, incluso en las semanas de vacaciones de invierno.

Historia, cultura y turismo familiar

El componente histórico también tuvo un peso relevante durante este último fin de semana largo. Al tratarse de la cuna de la Gesta Libertadora, Mendoza desplegó iniciativas como el programa Caminos de la Libertad y el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, herramientas orientadas a poner en valor el patrimonio cultural e incorporarlo de forma activa a la experiencia del turista.

Las visitas a bodegas y las propuestas enogastronómicas son demandadas sobre todo por los brasileños. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Por otra parte, la coincidencia del feriado con las celebraciones del Día de la Niñez y los reencuentros familiares motivó el desplazamiento de grupos hacia diferentes puntos de la provincia el domingo pasado.

Las múltiples actividades recreativas pensadas para los más chicos terminaron de consolidar una agenda integral que sostuvo la demanda en todo el territorio durante el fin de semana largo.