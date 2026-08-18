El turismo movilizó más de $20.000 millones el último fin de semana largo en Mendoza

El fin de semana largo en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cerró con números favorables para la economía local. Según datos relevados por el Observatorio del Ente Mendoza Turismo ( Emetur), la provincia alcanzó una ocupación hotelera promedio del 70%, lo que representó el arribo de 64.780 turistas y el impacto económico directo de unos $20.000 millones.
Los polos turísticos con mayor nivel de actividad fueron Malargüe, Uspallata, Potrerillos, Tunuyán y el Gran Mendoza, reflejando una vez más la diversidad de la oferta en Mendoza. Aunque la gran atracción fue la nieve con los centros de esquí en Las Leñas y Penitentes.
Este flujo de visitantes no solo benefició a la cadena de valor del turismo -alojamientos, gastronomía, transporte y agencias de viajes- sino que derramó de forma directa sobre los comercios en general.
Nieve y conectividad, los motores del turismo en Mendoza
La presencia de abundante nieve en la cordillera operó como el principal factor de atracción. Al respecto, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, explicó que este feriado ofrecía dos lecturas posibles: por un lado, una performance moderada debido a su corta duración de tres días y la cercanía con el receso de julio; por el otro, una oportunidad de expansión sostenida por las condiciones climáticas.
La funcionaria destacó que la ventaja de la nieve, promocionada por el Gobierno provincial, permitió atraer a una masa crítica de viajeros procedentes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para quienes Mendoza representa el destino invernal más cercano.
A este escenario se sumó el turismo internacional que viene repuntando poco a poco, con un papel protagónico del mercado brasileño.
Apoyado en la conectividad aérea y acciones de promoción continuas junto al sector privado, este público encontró en la provincia una combinación clave de nieve, montaña, enoturismo y gastronomía.
De forma paralela, empresas del sector privado como la plataforma Despegar reportaron un incremento cercano al 170% en la demanda hacia el destino en comparación con el mes anterior, incluso en las semanas de vacaciones de invierno.
Historia, cultura y turismo familiar
El componente histórico también tuvo un peso relevante durante este último fin de semana largo. Al tratarse de la cuna de la Gesta Libertadora, Mendoza desplegó iniciativas como el programa Caminos de la Libertad y el Pasaporte Nacional Sanmartiniano, herramientas orientadas a poner en valor el patrimonio cultural e incorporarlo de forma activa a la experiencia del turista.
Por otra parte, la coincidencia del feriado con las celebraciones del Día de la Niñez y los reencuentros familiares motivó el desplazamiento de grupos hacia diferentes puntos de la provincia el domingo pasado.
Las múltiples actividades recreativas pensadas para los más chicos terminaron de consolidar una agenda integral que sostuvo la demanda en todo el territorio durante el fin de semana largo.
En pocas palabras
- Mendoza: recibió casi 65.000 turistas, generando un impacto económico de $20.000 millones.
- Atractivo: la oferta de nieve en centros de esquí fue el principal motor de atracción.
- Turismo internacional: se observó un repunte del mercado brasileño, impulsado por la conectividad aérea.