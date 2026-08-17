Feriado y turismo: fin de semana largo con más visitantes pero menor consumo

El desembolso diario por visitante promedió los $114.464, lo que representó un descenso real del 13,2% frente a la misma fecha festiva de 2023. La cautela de las familias al momento de contratar servicios marcó la pauta comercial.

La duración de los viajes bajó de 2,3 a dos días promedio en comparación con el último fin de semana comparable. Esta tendencia consolidó las escapadas breves y las contrataciones de último momento como el patrón predominante.

Ocupación hotelera y rendimiento de Mendoza en el turismo nacional

Mendoza registró un nivel de reservas hoteleras promedio del 60% en sus plazas habitacionales. Las mejores cifras se concentraron en áreas de montaña como Potrerillos, Uspallata y Malargüe, acompañadas por un buen desempeño del enoturismo.

En total, arribaron 55.751 visitantes a los valles locales para disfrutar de la nieve, la gastronomía de bodegas y los circuitos termales. Los viajeros mantuvieron conductas de consumo ajustadas, priorizando excursiones de un día y opciones accesibles.

Las villas cordilleranas acapararon la mayor cantidad de visitantes en Mendoza.

Las autoridades turísticas destacaron que los polos invernales mantuvieron atractivo gracias a las nevadas recientes. Las reservas en hoteles del Gran Mendoza sostuvieron cifras moderadas, reflejando el sesgo hacia el turismo de montaña.

Mendoza en datos:

Reservas promedio: 60%.

60%. Turistas proyectados: 55.751.

55.751. Impacto económico estimado: $17.216,65 millones.

$17.216,65 millones. Gran Mendoza: más de 31.000 visitantes y gasto estimado superior a $9.376 millones.

más de 31.000 visitantes y gasto estimado superior a $9.376 millones. Malargüe: 4.435 turistas proyectados.

4.435 turistas proyectados. San Rafael (ciudad + villas): más de 8.300 visitantes.

Reservas por destino:

Potrerillos: 76%

Malargüe: 74%

Zona Este: 74%

Uspallata: 69%

Gran Mendoza: 61%

Villas de San Rafael: 58%

Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Cacheuta y Ruta 82: 53%

Ciudad de San Rafael: 48%

General Alvear: 42%

Tipo de alojamiento:

Alojamiento tradicional: 25.690 turistas

Viviendas de alquiler turístico: 13.697

Casas de familiares y amigos: 16.365

Principales propuestas turísticas: enoturismo y gastronomía; nieve y montaña; termas y bienestar; naturaleza y aventura.

Comportamiento del turismo nacional en los principales destinos

A nivel país, la Patagonia lideró la ocupación con San Carlos de Bariloche rozando el 100% de capacidad en su casco urbano. La combinación de eventos culturales posicionó a la región sur como el motor principal.

En la región del noroeste, Jujuy alcanzó una ocupación del 83% sustentada en espectáculos musicales y celebraciones tradicionales. La capital de Santiago del Estero llegó al 100% impulsada por el turismo de salud en Termas de Río Hondo.

El interior bonaerense presentó marcados contrastes entre los centros serranos y las ciudades costeras. La localidad de Tandil superó el 90% de reservas; los balnearios como Mar del Plata y Pinamar se posicionaron apenas sobre el 45% de ocupación.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a más de 100.000 personas, con un impacto superior a los $30.000 millones. Las actividades vinculadas al Día del Niño y eventos internacionales dinamizaron el comercio porteño.

Las plazas con propuestas temáticas o gastronómicas registraron una ventaja significativa en la captación de excursionistas. Villa Gesell contuvo la baja temporada gracias a la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, generando un intenso flujo vehicular.

En lo que transcurrió del año se contabilizaron siete feriados con fines turísticos en el calendario nacional. En dicho periodo viajaron 11,4 millones de personas por las distintas provincias, generando un movimiento de capitales de enorme volumen.

El impacto económico consolidado durante 2026 ascendió a $3,08 billones en compras de bienes e insumos turísticos. La estadía media global de este ciclo se situó en 2,4 días con desembolsos promedio de $110.300 por persona.

El último feriado de agosto aportó más del 9% del volumen total de viajeros registrado hasta el momento en el balance anual. La industria turística aguarda el próximo descanso extendido para evaluar el ritmo de recuperación económica.

Fuente: CAME