Tupungato presenta "Tu destino" en la Feria Internacional del Turismo 2026

Tupungato lleva su propuesta turística a la FIT de Buenos Aires

Del 26 al 29 de septiembre, en La Rural, representantes de la Dirección de Turismo, la Cámara de Comercio departamental y la Reina vendimial Micaela Galdame presentarán la nueva web app “Tupungato, tu destino”, diseñada para que los visitantes conozcan todas las experiencias disponibles en el departamento.

El stand de Tupungato podrá visitarse de 14 a 21, dentro del sector Nacional, espacio que reúne a todas las provincias argentinas para exhibir la diversidad y riqueza del turismo local.