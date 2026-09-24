Tupungato presenta "Tu destino" en la Feria Internacional del Turismo 2026

La 30° Feria Internacional del Turismo de América Latina (FIT) 2026 será el escenario donde Tupungato mostrará su renovada oferta turística. Tupungato en FIT 2026 presentará su nueva web app “Tupungato, tu destino” para mostrar la oferta turística del departamento.
Tupungato lleva su propuesta turística a la FIT de Buenos Aires
Del 26 al 29 de septiembre, en La Rural, representantes de la Dirección de Turismo, la Cámara de Comercio departamental y la Reina vendimial Micaela Galdame presentarán la nueva web app “Tupungato, tu destino”, diseñada para que los visitantes conozcan todas las experiencias disponibles en el departamento.
El stand de Tupungato podrá visitarse de 14 a 21, dentro del sector Nacional, espacio que reúne a todas las provincias argentinas para exhibir la diversidad y riqueza del turismo local.
Allí, cada región desplegará propuestas gastronómicas, experiencias inmersivas, destinos emergentes y atractivos tradicionales, permitiendo recorrer el país sin salir de la feria.
Una oportunidad para conectar con el turismo argentino
El pabellón Nacional se consolidará como un punto de encuentro entre visitantes y los principales actores del turismo argentino, ofreciendo una oportunidad única para descubrir nuevas experiencias y fortalecer el mercado interno.
Durante las cuatro jornadas, la FIT también contará con charlas, rondas de negocios y presentaciones en distintos auditorios y pabellones, convirtiéndose en un espacio clave para el intercambio profesional y la promoción de destinos.
En pocas palabras
- Tupungato en FIT 2026: presentará su nueva web app “Tupungato, tu destino” para mostrar la oferta turística.
- Participación clave: representantes presentarán la app en La Rural, Buenos Aires, del 26 al 29 de septiembre.
- Objetivo de la app: facilitar el conocimiento de experiencias turísticas y fortalecer el mercado interno argentino.