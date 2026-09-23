Cómo se usa el percarbonato de sodio para lavar la ropa

Las prendas de ropa, el calzado, la ropa interior y las telas de casa, como repasadores o sábanas, tienen cada cual sus métodos de limpieza. Para lavar las prendas en el lavarropas o a mano, siempre se puede buscar un producto natural o usar detergentes comerciales específicos.
El percarbonato de sodio es un ingrediente de moda en el mundo del lavado de ropa, un producto que muchos confunden con el bicarbonato de sodio por su parecido de nombre, pero que en realidad posee enormes diferencias. Te cuento cuál es la forma correcta y más segura de usar percarbonato de sodio para lavar la ropa.
Qué es el percarbonato de sodio y por qué se usa para lavar ropa
El percarbonato de sodio es un compuesto químico, de color blanco y soluble en agua, que se obtiene de la mezcla del carbonato de sodio y el peróxido de hidrógeno.
Este ingrediente funciona como blanqueador de ropa y quitamanchas ecológico y seguro. Se usa en el lavarropas o para realizar lavados a mano. Cuando el percarbonato de sodio entra en contacto con el agua caliente, se descompone y se libera oxigeno activo.
El oxígeno que se produce oxida y remueve la suciedad orgánica o las manchas de la ropa. Se tiene que usar con cuidados y precauciones, prestando atención a los tipos de telas y manchas.
Consejos para lavar la ropa con este ingrediente
El percarbonato de sodio tiene ventajas de limpieza con la ropa: blanquea de manera potente y segura las prendas, aclara tejidos, elimina olores desagradables de la ropa, es seguro y versátil, ya que no solo sirve para la ropa.
Para lavar ropa con percarbonato de sodio, hay que calcular una o dos cucharadas por lavado en el caso de usarlo en el lavarropas. En este caso se coloca el ingrediente en el tambor junto a la ropa.
Lo ideal es usar el percarbonato directamente en el lavarropas cuando vas a lavar toallas, toallones, repasadores o sábanas.
Hay que programar un ciclo de lavado con agua tibia o caliente para que el ingrediente se disuelva completamente y las manchas de la ropa efectivamente salgan.
Si la ropa tiene una mancha muy específica o puntual, conviene hacer un pretratamiento colocando una pasta de percarbonato y agua sobre la mancha y dejándola actuar unos 15 minutos.
En pocas palabras
- Percarbonato de sodio: Ingrediente ecológico y seguro que actúa como blanqueador y quitamanchas al contacto con agua caliente.
- Uso en lavarropas: Se recomiendan una o dos cucharadas por lavado, colocándolo directamente en el tambor con la ropa, idealmente con agua tibia o caliente.
- Pretratamiento de manchas: Para manchas específicas, se sugiere aplicar una pasta de percarbonato y agua, dejándola actuar 15 minutos antes del lavado principal.