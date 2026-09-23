Cómo se usa el percarbonato de sodio para lavar la ropa

Este ingrediente funciona como blanqueador de ropa y quitamanchas ecológico y seguro. Se usa en el lavarropas o para realizar lavados a mano. Cuando el percarbonato de sodio entra en contacto con el agua caliente, se descompone y se libera oxigeno activo.

Este producto es un blanqueador ecológico de ropa.

El oxígeno que se produce oxida y remueve la suciedad orgánica o las manchas de la ropa. Se tiene que usar con cuidados y precauciones, prestando atención a los tipos de telas y manchas.

Consejos para lavar la ropa con este ingrediente

El percarbonato de sodio tiene ventajas de limpieza con la ropa: blanquea de manera potente y segura las prendas, aclara tejidos, elimina olores desagradables de la ropa, es seguro y versátil, ya que no solo sirve para la ropa.

Para lavar ropa con percarbonato de sodio, hay que calcular una o dos cucharadas por lavado en el caso de usarlo en el lavarropas. En este caso se coloca el ingrediente en el tambor junto a la ropa.

Lo ideal es usar el percarbonato directamente en el lavarropas cuando vas a lavar toallas, toallones, repasadores o sábanas.

Se puede colocar en el lavarropas o se utiliza para lavar manchas específicas a mano.

Hay que programar un ciclo de lavado con agua tibia o caliente para que el ingrediente se disuelva completamente y las manchas de la ropa efectivamente salgan.

Si la ropa tiene una mancha muy específica o puntual, conviene hacer un pretratamiento colocando una pasta de percarbonato y agua sobre la mancha y dejándola actuar unos 15 minutos.