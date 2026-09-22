El truco para que las hojas de tus plantas brillen, se vean sanas y crezcan más grandes

La limpieza de las hojas mejora la calidad de vida de las plantas.

En las plantas del jardín es un poco más difícil mantener la limpieza hoja por hoja, sobre todo si son especies grandes o árboles. Pero en las plantas de interior es más sencillo realizar este procedimiento.

La limpieza de las hojas se puede realizar de diversas maneras, dependiendo de la estación del año, el tamaño de las hojas y la delicadeza de las mismas.

Lo ideal es usar un paño de microfibra limpio y suave o una toalla de algodón desmaquillante. Empapa un poco el trapo con agua y limpia hoja por hoja, apoyando las hojas en la mano para evitar romperlas.

No limpies las hojas al sol directo y evita productos químicos que puedan dañarlas, como alcohol, aceites comerciales o jugo de limón puro. Estos productos tapan y lastiman los poros por donde las hojas respiran.

Con un poco de agua, un paño suave y paciencia basta para limpiar las hojas de las plantas. Este paso de cuidado es importante porque elimina la capa de polvo y suciedad que bloquea el paso de luz y afecta las funciones de la planta.

La limpieza de las hojas mejora la fotosíntesis, facilita la respiración, previene plagas y hongos y mejora la estética de la planta.

Te vas a dar cuenta de que las hojas están sucias porque se ven opacas. Aprovecha la limpieza para revisar la presencia de hongos, las puntas secas o los bordes amarillentos que pueden aparecer en las hojas.

Cuidados de plantas de interior en primavera

En primavera hay que aumentar gradualmente el riego en las plantas de interior y aprovechar las horas de luz natural dentro de la casa, sin dejarlas en el sol directo.

La primavera es la época ideal para trasplantar y abonar.

Esta época es ideal para podar las hojas, realizar el trasplante y cambio de sustrato y revisar las raíces podridas o dañadas al trasplantar la planta. Abona con ingredientes naturales o fertilizantes recomendados por expertos.