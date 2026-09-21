DIY: cómo reutilizar papeles viejos para crear macetas para tus plantas

Uno de los materiales que más acumulamos en la casa y terminamos descartando por no saber en qué se puede usar es el papel. Los papeles de la escuela, las hojas rayadas, los cartones y las revistas o diarios que ya no sirven se pueden reutilizar con dos opciones de DIY para crear macetas.
Idealmente, las macetas de las plantas tienen que ser de cerámica, barro o plástico por el riego constante, pero con papel se pueden crear macetas tipo funda para colocar la maceta principal y darle un toque único, rústico y personal a las especies del jardín, sin tener que gastar mucho y de paso haciendo un favor al medio ambiente.
DIY: cómo crear pulpa de papel para hacer macetas de plantas
El primer DIY es quizás el más complejo o el que más pasos lleva porque hay que transformar el papel en pulpa. Para este truco vas a necesitar papel usado, agua tibia, un recipiente grande, una batidora de mano y una tela para escurrir.
- Trocea el papel en pedazos muy pequeños para que se ablanden rápido.
- Remoja los papeles en agua tibia y déjalos reposar durante 24 horas.
- Licúa la mezcla para que quede homogénea.
- Escurre el exceso de agua para que las macetas se puedan moldear mejor. Deja que la pasta se seque un poco.
- Con tus manos, arma las macetas dando la forma y tamaño que desees. Una vez secas, se pueden pintar.
Otra opción de DIY para crear macetas de papel
Para ahorrarte los pasos de crear pulpa de papel, se pueden hacer macetas decorativas de plantas usando diarios viejos. Estos rollitos sirven también para hacer compoteras o fruteras.
Simplemente hay que usar hojas de papel de diario para crear rollos bien ajustados y pegados. Se van armando con cola blanca o pegamento universal.
Una vez que tienes varios rollitos, los vas uniendo con la misma cola adhesiva hasta formar un cuenco que después se puede pintar o se puede dejar con los dibujos propios del papel.
En pocas palabras
- DIY de reciclaje: Aprende dos formas sencillas de reutilizar papeles viejos para crear macetas decorativas para tus plantas.
- Opción pulpa de papel: Transforma papel usado en pulpa para moldear macetas personalizadas, ideales para dar un toque rústico.
- Opción rollos de diario: Crea macetas uniendo rollitos de papel de diario con cola blanca, una alternativa rápida y ecológica.