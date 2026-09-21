DIY: cómo reutilizar papeles viejos para crear macetas para tus plantas

DIY: cómo crear pulpa de papel para hacer macetas de plantas

El primer DIY es quizás el más complejo o el que más pasos lleva porque hay que transformar el papel en pulpa. Para este truco vas a necesitar papel usado, agua tibia, un recipiente grande, una batidora de mano y una tela para escurrir.

La pulpa de papel sirve para muchas cosas.

Trocea el papel en pedazos muy pequeños para que se ablanden rápido. Remoja los papeles en agua tibia y déjalos reposar durante 24 horas. Licúa la mezcla para que quede homogénea. Escurre el exceso de agua para que las macetas se puedan moldear mejor. Deja que la pasta se seque un poco. Con tus manos, arma las macetas dando la forma y tamaño que desees. Una vez secas, se pueden pintar.

Otra opción de DIY para crear macetas de papel

Para ahorrarte los pasos de crear pulpa de papel, se pueden hacer macetas decorativas de plantas usando diarios viejos. Estos rollitos sirven también para hacer compoteras o fruteras.

Este DIY es más rápido y sencillo.

Simplemente hay que usar hojas de papel de diario para crear rollos bien ajustados y pegados. Se van armando con cola blanca o pegamento universal.

Una vez que tienes varios rollitos, los vas uniendo con la misma cola adhesiva hasta formar un cuenco que después se puede pintar o se puede dejar con los dibujos propios del papel.