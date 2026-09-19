Cómo reciclar botellas de plástico y transformarlas en maravillosos adornos para la cocina

Las botellas de plástico que quedan después de tomar una gaseosa u otro producto pueden convertirse en materiales ideales para tareas DIY y renovar la decoración del hogar. En lugar de tirarlas, es posible reciclarlas para crear un llamativo adorno para colocar en la cocina.
Así de fácil podés reciclar botellas y crear un adorno para la cocina
Esta propuesta de reciclaje combina creatividad y decoración y requiere pocos materiales. Si seguís las instrucciones al pie de la letra, podrás tener manzanas de plástico para adornar en tu cocina.
Para comenzar con esta idea DIY es importante reunir todos los elementos antes de cortar las botellas.
Los materiales principales son:
- Dos botellas de plástico (vacías, limpias y secas)
- Tijera o cúter
- Pintura acrílica roja
- Pintura verde para las hojas
- Cartón o goma eva para algunos detalles
- Pegamento o silicona caliente
- Un pincel
- Un marcador
Procedimiento
- El primer paso consiste en cortar las dos botellas de plástico para aprovechar las partes inferiores, que tienen una forma redondeada. Estas piezas serán las que formen el cuerpo de la manzana
- Después, hay que unir ambas partes por sus extremos para conseguir una figura similar a una fruta. La unión debe quedar firme para evitar que el adorno se desarme
- Una vez armada la estructura, llega el momento de darle color. La pintura roja permite conseguir el aspecto característico de una manzana, aunque también se pueden elegir otros tonos para personalizar la idea DIY
- Cuando la pintura se haya secado por completo, agregar los detalles verdes que representan las hojas.
- Para completar la apariencia de la fruta también podemos incorporar un pequeño tallo elaborado con cartón, goma eva o algún material reciclado
Esta idea DIY con botellas recicladas funciona especialmente bien como centro de mesa, adorno para una repisa o complemento para una frutera decorativa. Incluso es posible realizar varias manzanas de diferentes tamaños y colores para crear una composición más llamativa.
Reciclar de esta manera no solo ayuda a reducir la cantidad de residuos, sino que también permite darle una segunda vida a materiales cotidianos.