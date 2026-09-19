Cómo reciclar botellas de plástico y transformarlas en maravillosos adornos para la cocina

Así de fácil podés reciclar botellas y crear un adorno para la cocina

Esta propuesta de reciclaje combina creatividad y decoración y requiere pocos materiales. Si seguís las instrucciones al pie de la letra, podrás tener manzanas de plástico para adornar en tu cocina.

Descubrí cómo reciclar las botellas de plástico.

Para comenzar con esta idea DIY es importante reunir todos los elementos antes de cortar las botellas.