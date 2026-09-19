Cómo hacer un encendedor o chispero casero con una jeringa gracias a este truco

El paso a paso de este truco debe ser cuidadoso. Primero retira la tapa de la jeringa y con ayuda del cúter, corta la boquilla donde se conecta la aguja para dejar la punta plana. Después hace una pequeña perforación en el lateral de la punta de la jeringa con un objeto punzante o una aguja fina.

Con las pinzas, desmonta la parte superior del encendedor viejo y extrae el chispero piezoeléctrico que básicamente es la pieza negra que tiene un cable de metal integrado, siempre verificando que al presionar el pulsador se genere una chispa.

Con estos sencillos pasos podrás crear un mechero que no usa gas.

Ahora colocá el cable del chispero a través del orificio lateral que perforaste en la parte frontal de la jeringa, ajustá y posicioná el cuerpo del chispero dentro de la jeringa descartable para que el botón pulsador quede accesible.

Por último pone una gota de pegamento fuerte o silicona para sellar la punta del cable y fijar la pieza metálica del chispero firmemente al cuerpo de la jeringa. Y así tendrás tu propio encendedor casero.

Para usarlo, tenés que abrir la llave de paso de la hornilla, acercar la punta de la jeringa al quemador y presionar el botón del chispero en el extremo del encendedor casero para generar la chispa que encenderá la llama al instante.

Beneficios de este truco casero