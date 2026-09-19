El encendedor es de uso común, pero tiene fecha de caducidad porque se suele gastar rápido. Si te te rompió o se gastó, hay un truco que te enseña a cómo fabricar un encendedor de cocina casero, económico y ecológico reutilizando una jeringa plástica y un mecanismo que genera carga eléctrica.
Prender la estufa de gas o la cocina cuando el chispero eléctrico no funciona suele ser un problema recurrente en el hogar. Aunque la solución más rápida es comprar un encendedor nuevo o fósforos, hay una alternativa rápida, ecológica y económica: fabricar un encendedor casero con materiales reciclados.
Cómo hacer un encendedor o chispero casero con una jeringa gracias a este truco
Para crear un chispero de cocina casero podrás hacerlo usando el cuerpo de una jeringa descartable y el mecanismo de encendido piezoeléctrico de un encendedor viejo. Para ello necesitas los siguientes elementos: una jeringa plástica grande sin la aguja, un encendedor que genere chispa, pinzas o alicates, un cúter, silicona líquida o pegamento.
El paso a paso de este truco debe ser cuidadoso. Primero retira la tapa de la jeringa y con ayuda del cúter, corta la boquilla donde se conecta la aguja para dejar la punta plana. Después hace una pequeña perforación en el lateral de la punta de la jeringa con un objeto punzante o una aguja fina.
Con las pinzas, desmonta la parte superior del encendedor viejo y extrae el chispero piezoeléctrico que básicamente es la pieza negra que tiene un cable de metal integrado, siempre verificando que al presionar el pulsador se genere una chispa.
Ahora colocá el cable del chispero a través del orificio lateral que perforaste en la parte frontal de la jeringa, ajustá y posicioná el cuerpo del chispero dentro de la jeringa descartable para que el botón pulsador quede accesible.
Por último pone una gota de pegamento fuerte o silicona para sellar la punta del cable y fijar la pieza metálica del chispero firmemente al cuerpo de la jeringa. Y así tendrás tu propio encendedor casero.
Para usarlo, tenés que abrir la llave de paso de la hornilla, acercar la punta de la jeringa al quemador y presionar el botón del chispero en el extremo del encendedor casero para generar la chispa que encenderá la llama al instante.
Beneficios de este truco casero
- Este truco no genera gastos ni es caro.
- Reutilizas artículos cotidianos que normalmente irían a la basura.
- El cuerpo de la jeringa mantiene tus manos alejadas del fuego directo.
- Funciona con chispa directa, entonces no requiere recargas de gas ni baterías.
En pocas palabras
- Encendedor casero: se crea un chispero reutilizando una jeringa plástica y un mecanismo piezoeléctrico de un encendedor viejo.
- Proceso simple: se modifica la jeringa y se integra el cable del chispero para generar chispas al presionar un pulsador.
- Beneficios múltiples: es económico, ecológico, reutiliza materiales y mantiene las manos alejadas del fuego.