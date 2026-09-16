¿Por qué se tiene que lavar el arroz antes de cocinarlo?

Cada variedad de arroz tiene sus especificaciones de preparación, cocción y uso. Algunos tipos son mejores para guisos, otros para risottos, rellenos, sushi o preparaciones dulces como arroz con leche.

¿Por qué recomiendan lavar el arroz antes de cocinarlo?

Este complemento infaltable en la cocina está compuesto principalmente de hidratos de carbono en forma de almidón. La cantidad de almidón varía según la variedad, pero en general este nutriente representa el 70% de su estructura.

Muchos lavan el arroz antes de cocinarlo o después de hacerlo. Este truco de cocina tiene un fin muy específico y útil.

El lavado del arroz sirve para retirar el polvillo superficial del almidón, quitar las impurezas del empaque y mejorar la posterior cocción. También se puede realizar un enjuague posterior a la cocción del arroz para retirar el agua blanca y el resto de almidón.

Por qué algunos tipos de arroz se tienen que lavar.

No todas las variedades de arroz se tienen que lavar. El grano blanco tradicional que usamos para ensaladas, guarniciones o recetas que requieren de un arroz suelto y limpio, conviene lavarlo. El arroz para sushi también se enjuaga varias veces para controlar el almidón.

Sin embargo, no es necesario lavar el arroz cuando las recetas de cocina son cremosas. Este es el caso de los guisos, los risottos o las paellas. El almidón ayuda a mantener esa textura espesa o jugosa típica del plato.

Truco de cocina: ¿cómo se lava el arroz?

Para lavar los granos de arroz crudos, hay que colocarlos en un recipiente con agua fría y frotarlos con las manos para desprender el polvillo. Luego solo hay que retirar el agua y cocinarlo con normalidad.

El lavado es para retirar el exceso de almidón.

Para limpiar el arroz cocido, conviene cocinarlo en la olla, pero colocando un colador grande debajo para que, una vez listo, solo tengamos que levantar el colador, dejando el agua con almidón debajo.