Cómo hacer un perfume de baño casero usando arroz y esencias florales

También aparece olor desagradable en el baño por la falta de ventilación en las cañerías, por la acumulación de suciedad en las paredes de las tuberías y desagües.

Los recipientes de basura también juntan olor y todo esto aumenta cuando no ventilamos y el encierro mantiene la humedad que concentra el olor y favorece el desarrollo de microorganismos. Una buena limpieza semanal reduce los malos olores.

Truco para hacer un perfume de baño casero usando arroz

Para preparar un perfume de baño en casa solo hay que conseguir un par de ingredientes: arroz blanco crudo y esencias del aroma que más te guste, aunque a frutal es muy rica.

Vienen esencias de lavanda, de limón; se puede usar un poco de canela mezclada con aceite de coco, vainilla y de olores más terrenales, romero o aromas amaderados.

El arroz funciona como la base absorbente para las esencias. Este alimento crudo puede retener el aroma frutal o de la esencia que elijas durante semanas, sin echarse a perder y sin largar un olor muy invasivo al ambiente.

El arroz absorbe las esencias y mantiene el baño con rico olor.

En un frasco chiquito coloca arroz blanco crudo. Llena el frasco tres cuartas partes con el arroz. Coloca entre 10 y 20 gotas de aceite esencial o esencia floral. También se pueden poner unos clavos de olor para complementar. No hay que cerrar el frasco con la tapa. Lo que conviene hacer es colocar una gasa sobre la tapa y ajustar con una cinta bonita. La gasa va a permitir el paso de la fragancia al baño.

¿Dónde hay que colocar el perfume de baño y cada cuánto se renueva?

Lo mejor es poner el frasco con el perfume casero en algún rincón del baño que no se caiga ni se rompa. Puede ser arriba de una repisa o en la esquina del vanitorio.

Cambia los ingredientes del perfume cada 30 días.

Renueva el arroz y la esencia cuando sientas que no sale olor rico al acercar la nariz. Puede durar entre dos y tres semanas.