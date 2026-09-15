Ni lavandina ni bicarbonato: el ingrediente milagroso que deja el inodoro reluciente y sin bacterias

Esta es la forma de dejar el inodoro reluciente.

También el vinagre es clave para mantener el inodoro en mejores condiciones entre limpiezas profundas. Su principal ventaja está en que permite realizar una tarea eficaz sin recurrir constantemente a costosos productos químicos demasiado agresivos o al clásico bicarbonato o la tradicional lavandina.

Esta última, según la recomendación de los profesionales, no debe convertirse en la primera opción para todas las tareas. Su utilización excesiva puede deteriorar algunos componentes del inodoro, incluidos determinados sellos y materiales asociados a las instalaciones.

El cepillo o escobilla es fundamental en la limpieza del inodoro.

En la misma línea, los especialistas también desaconsejan el uso de las conocidas pastillas azules que se colocan en la mochila del inodoro. Estos productos liberan sustancias químicas cada vez que se descarga el agua y permanecen en contacto con componentes internos durante períodos prolongados. Ese contacto continuo puede terminar afectando materiales y piezas del mecanismo.

Para conseguir un inodoro limpio y reluciente, la clave está en mantener una frecuencia de limpieza adecuada y no esperar a que la suciedad se acumule. El vinagre blanco y un cepillo, utilizados de manera regular, forman una combinación sencilla para el mantenimiento del baño.