Por qué el cinturón de seguridad del auto tiene un botón y qué significa

Qué significa y para qué sirve el botón del cinturón del auto

El cinturón del auto es un elemento de seguridad obligatorio y necesario que todo vehículo debe tener y toda persona que está dentro del auto debe usar.

Este cinturón funciona reteniendo el cuerpo del ocupante y frenando el desplazamiento de la correa cuando se produce una frenada brusca o un accidente.

El cinturón de seguridad de un auto, ya sea el delantero, el del conductor o los cinturones traseros, tiene un pequeño botón de seguridad que sirve como un tope mecánico.

¿Qué significa? El botón del cinturón evita que la hebilla metálica de enganche se deslice hacia abajo y se pierda cerca del suelo o del anclaje. Actúa como un tope que mantiene la pieza metálica siempre al alcance de la mano.

@tallerlosantos ¿Alguna vez te has fijado en el pequeño botón que hay en el cinturón de seguridad? Hoy te explicamos para qué sirve exactamente y por qué es más importante de lo que parece. Un detalle que pasa desapercibido… sonido original - Los Santos

Si el botón del cinturón se sale o se rompe, hay que arreglarlo, sí o sí, porque si no, la hebilla queda suelta. Cuando esto pasa, no podemos agarrar rápido el cinturón automáticamente porque estamos buscando la hebilla para acomodarla.

Si el conductor del auto tiene este problema, se puede distraer. Por todo lo anterior, es interesante saber qué significa este detalle de diseño.

¿Quién inventó el cinturón de seguridad del auto?

El auto en sus comienzos no tenía cinturón de seguridad o tenía sistemas muy simples de dos puntos que sujetaban la cintura.

El cinturón es un elemento obligatorio de fabricación y uso.

El cinturón moderno de tres puntos de anclaje fue inventado por el ingeniero sueco Nils Bohlin en 1959, cuando trabajaba para la empresa Volvo.

Bohlin no explotó comercialmente la patente en exclusiva y decidió dejar la patente libre para que cualquier fabricante de automóviles pudiera implementar el diseño del cinturón de manera gratuita.