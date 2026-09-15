Por qué el cinturón de seguridad del auto tiene un botón y qué significa

El auto es un ambiente de uso diario en el que pasamos parte del día cuando nos trasladamos al trabajo o a las distintas actividades cotidianas. Muchas partes del auto nos son desconocidas o ajenas, y otros detalles más visibles del interior están ahí porque sí y no nos ponen a pensar qué significa.
Lo cierto es que en el auto hay muchas cosas pequeñas u objetos que fueron diseñados y colocados ahí con una finalidad de uso, por seguridad o comodidad al volante.
Si pensamos en cosas del auto que no tienen mucho sentido o que parece que las pusieron sin un objetivo, quizás pensamos en el pequeño botón negro que traen los cinturones de seguridad en la correa. Te explico qué significa y para qué se usa.
Qué significa y para qué sirve el botón del cinturón del auto
El cinturón del auto es un elemento de seguridad obligatorio y necesario que todo vehículo debe tener y toda persona que está dentro del auto debe usar.
Este cinturón funciona reteniendo el cuerpo del ocupante y frenando el desplazamiento de la correa cuando se produce una frenada brusca o un accidente.
El cinturón de seguridad de un auto, ya sea el delantero, el del conductor o los cinturones traseros, tiene un pequeño botón de seguridad que sirve como un tope mecánico.
¿Qué significa? El botón del cinturón evita que la hebilla metálica de enganche se deslice hacia abajo y se pierda cerca del suelo o del anclaje. Actúa como un tope que mantiene la pieza metálica siempre al alcance de la mano.
Si el botón del cinturón se sale o se rompe, hay que arreglarlo, sí o sí, porque si no, la hebilla queda suelta. Cuando esto pasa, no podemos agarrar rápido el cinturón automáticamente porque estamos buscando la hebilla para acomodarla.
Si el conductor del auto tiene este problema, se puede distraer. Por todo lo anterior, es interesante saber qué significa este detalle de diseño.
¿Quién inventó el cinturón de seguridad del auto?
El auto en sus comienzos no tenía cinturón de seguridad o tenía sistemas muy simples de dos puntos que sujetaban la cintura.
El cinturón moderno de tres puntos de anclaje fue inventado por el ingeniero sueco Nils Bohlin en 1959, cuando trabajaba para la empresa Volvo.
Bohlin no explotó comercialmente la patente en exclusiva y decidió dejar la patente libre para que cualquier fabricante de automóviles pudiera implementar el diseño del cinturón de manera gratuita.
En pocas palabras
- Botón del cinturón: Es un tope mecánico que evita que la hebilla metálica del cinturón se pierda.
- Invención del cinturón: El cinturón de tres puntos fue inventado por el ingeniero sueco Nils Bohlin para Volvo en 1959.
- Patente libre: Bohlin decidió dejar libre la patente del cinturón para su uso gratuito por otros fabricantes de autos.