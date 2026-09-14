China proyecta un nuevo tren en América del Sur para unir Asia con la región

Entre las alternativas analizadas aparece una conexión desde la región de Mato Grosso, uno de los principales centros productores de granos del país, hacia Rondônia y Acre, para luego continuar hasta territorio peruano.

También se estudió una alternativa que vincularía Ilhéus, en Bahía, con el puerto peruano de Chancay. El destino no es casual. Chancay se convirtió en una pieza estratégica para China en Sudamérica. El puerto, ubicado en la costa peruana, fue desarrollado con participación de la empresa china Cosco Shipping y busca funcionar como un importante punto de conexión comercial entre América del Sur y Asia.

El tren que China impulsa en América del Sur para conectar Brasil con el puerto peruano de Chancay

Para Brasil, una eventual conexión ferroviaria hasta el Pacífico podría reducir la dependencia de las rutas marítimas utilizadas actualmente para enviar productos hacia los mercados asiáticos y facilitar el traslado de grandes volúmenes de soja, maíz, minerales y otros productos de exportación.

El tren todavía no se está construyendo. El acuerdo entre Brasil y China contempla estudios y planificación, no la ejecución inmediata de una línea ferroviaria. Además, cualquier trazado que atraviese Perú requiere necesariamente la participación y aprobación de ese país. La magnitud del proyecto también explica sus dificultades. La geografía, la Cordillera de los Andes, los costos de construcción, las cuestiones ambientales y la necesidad de coordinar a varios gobiernos convierten al corredor en una obra de enorme complejidad.