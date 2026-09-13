En 1972, China construyó un barrio en un país de América del Sur: más de 50 años después, es símbolo de cooperación

El resultado fue un complejo de 472 viviendas, compuesto por casas y departamentos distribuidos en distintos bloques. La iniciativa incorporó elementos constructivos que llamaron la atención para la época, entre ellos el uso de estructuras metálicas en los edificios. Más que una simple urbanización, el proyecto representó una de las primeras expresiones materiales de la relación que comenzaba a establecerse entre este país de América del Sur y China.

Un barrio que sigue en pie

En plena Guerra Fría, la construcción de viviendas se convirtió así en una muestra concreta de cooperación entre dos países que buscaban profundizar sus vínculos. Con el paso de los años, el conjunto quedó incorporado al paisaje urbano de Viña del Mar. Las décadas cambiaron el entorno y también transformaron profundamente la relación entre ambos países, pero el barrio permaneció.

Los siete bloques de departamentos originales continúan formando parte del conjunto y conservan buena parte de su diseño estructural de los años 70. De hecho, investigaciones de la Universidad de Chile estudiaron uno de estos edificios porque resistió el terremoto de 1985 sin problemas importantes.

Los estudios arquitectónicos señalan que las casas originales cambiaron considerablemente: se incorporaron ampliaciones, nuevos revestimientos y modificaciones en las techumbres, por lo que muchas ya no tienen el aspecto que tenían cuando fueron entregadas.