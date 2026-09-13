Durante las últimas décadas, China extendió su presencia por distintos países de América del Sur. Sin embargo, mucho antes de que las inversiones chinas alcanzaran una escala descomunal, hubo una construcción que dejó una particular huella en la región.
En 1972, China construyó un barrio en un país de América del Sur: más de 50 años después, es símbolo de cooperación
Más de 50 años después de su construcción en América del Sur, el barrio que China donó en 1972 se mantiene habitado y es un símbolo de la cooperación bilateral.
En Chile existe un conjunto habitacional que nació de la cooperación directa entre ambos países y que comenzó a construirse hace más de 50 años. Está en Viña del Mar, en el sector de Miraflores Alto, y su nombre todavía conserva el vínculo que le dio origen.
El barrio que China construyó en América del Sur en 1972: sigue habitado y se convirtió en símbolo de cooperación
Se trata de Población República Popular China. La historia comenzó en 1972, durante el gobierno de Salvador Allende. Apenas dos años antes, Chile y la República Popular China habían establecido relaciones diplomáticas, y ambos países avanzaron en un proyecto destinado a aportar soluciones al problema habitacional chileno.
El resultado fue un complejo de 472 viviendas, compuesto por casas y departamentos distribuidos en distintos bloques. La iniciativa incorporó elementos constructivos que llamaron la atención para la época, entre ellos el uso de estructuras metálicas en los edificios. Más que una simple urbanización, el proyecto representó una de las primeras expresiones materiales de la relación que comenzaba a establecerse entre este país de América del Sur y China.
Un barrio que sigue en pie
En plena Guerra Fría, la construcción de viviendas se convirtió así en una muestra concreta de cooperación entre dos países que buscaban profundizar sus vínculos. Con el paso de los años, el conjunto quedó incorporado al paisaje urbano de Viña del Mar. Las décadas cambiaron el entorno y también transformaron profundamente la relación entre ambos países, pero el barrio permaneció.
Los siete bloques de departamentos originales continúan formando parte del conjunto y conservan buena parte de su diseño estructural de los años 70. De hecho, investigaciones de la Universidad de Chile estudiaron uno de estos edificios porque resistió el terremoto de 1985 sin problemas importantes.
Los estudios arquitectónicos señalan que las casas originales cambiaron considerablemente: se incorporaron ampliaciones, nuevos revestimientos y modificaciones en las techumbres, por lo que muchas ya no tienen el aspecto que tenían cuando fueron entregadas.
En pocas palabras
- Barrio chino en Chile: Donado en 1972, el conjunto habitacional sigue habitado en Viña del Mar.
- Cooperación bilateral: La construcción representa uno de los primeros vínculos materiales entre China y América del Sur.
- Resiliencia estructural: El barrio, con más de 50 años de antigüedad, ha demostrado resistencia ante eventos sísmicos.