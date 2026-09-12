Impactante caso: China construyó una ciudad entera en 26 meses para reemplazar a otra

Este megaproyecto habitacional y minero expuso el enorme poderío que las empresas de ese país asiático están desplegando a lo largo de América del Sur. La mudanza masiva no solo transformó drásticamente la geografía peruana, sino que se convirtió en un caso testigo que ahora encuentra un correlato directo muy cerca de nosotros, del otro lado de la Cordillera de los Andes.

El impacto de China: de la ciudad mudada en Perú al megaproyecto Vicuña en San Juan

La influencia de China en la minería sudamericana está escribiendo un nuevo capítulo clave en San Juan, impulsado por el avance del megaproyecto cuprífero Vicuña. Allí comenzará a tomar forma el campamento Batidero, un enorme complejo modular que será fabricado en el país asiático y que tendrá capacidad para alojar entre 3.500 y 5.000 trabajadores en pleno auge del emprendimiento.