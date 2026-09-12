En un despliegue logístico y financiero sin precedentes, China logró lo que parecía imposible: construir la ciudad de Nueva Morococha desde cero en apenas 26 meses. En este video, la periodista de Diario UNO Valentina Araya detalla el impactante caso de esta localidad peruana edificada por la minera estatal asiática Chinalco . El objetivo fue reubicar a miles de habitantes de la región andina y liberar el terreno original para avanzar con la extracción de cobre en el tajo abierto de la mina Toromocho.
Impactante caso: China construyó una ciudad entera en 26 meses para reemplazar a otra
- China construyó una ciudad entera en Perú en 26 meses para reubicar 5.000 personas.
- Motivo: Liberar terreno para avanzar con la extracción de cobre en la mina Toromocho.
- Por qué es importante: Se replica con el campamento Batidero en San Juan para el proyecto Vicuña.
Este megaproyecto habitacional y minero expuso el enorme poderío que las empresas de ese país asiático están desplegando a lo largo de América del Sur. La mudanza masiva no solo transformó drásticamente la geografía peruana, sino que se convirtió en un caso testigo que ahora encuentra un correlato directo muy cerca de nosotros, del otro lado de la Cordillera de los Andes.
El impacto de China: de la ciudad mudada en Perú al megaproyecto Vicuña en San Juan
La influencia de China en la minería sudamericana está escribiendo un nuevo capítulo clave en San Juan, impulsado por el avance del megaproyecto cuprífero Vicuña. Allí comenzará a tomar forma el campamento Batidero, un enorme complejo modular que será fabricado en el país asiático y que tendrá capacidad para alojar entre 3.500 y 5.000 trabajadores en pleno auge del emprendimiento.
Para concretar esta suerte de "ciudad" en las alturas sanjuaninas, se adjudicó recientemente la obra –valuada en unos 52 millones de dólares– a un consorcio liderado por las gigantes PowerChina y Beijing Chengdong, en sociedad con la firma argentina RAFA S.A. Esta inversión demuestra cómo los capitales chinos siguen rediseñando el mapa logístico y económico de la región, replicando estructuras titánicas tanto en Perú como en Cuyo.