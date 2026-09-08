China fabricará una "ciudad" que se construirá en San Juan para alojar a 5.000 trabajadores

El proyecto Vicuña es impulsado por Lundin Mining y BHP y se desarrolla en una zona de alta montaña. Para instalar allí una infraestructura de semejante escala, el consorcio encargado de la obra recurrió a un sistema de construcción modular que permite fabricar buena parte de las estructuras lejos del lugar donde finalmente serán utilizadas.

Por qué Argentina eligió a China para construir el complejo de San Juan

Los módulos estarán a cargo de Beijing Chengdong, una empresa china especializada en este tipo de construcciones. Las unidades se producen sobre estructuras de acero y pueden ensamblarse, combinarse y apilarse hasta tres niveles. La propuesta incluye viviendas, oficinas, comedores y otros espacios necesarios para el funcionamiento del campamento.

Una de las razones que terminó inclinando la decisión hacia la fabricación en China fue el costo. Según las estimaciones citadas por el sector, construir los módulos allí ronda los US$500 por metro cuadrado, mientras que el transporte internacional suma unos US$200. Fabricarlos en Argentina, en cambio, tendría un costo cercano a US$1.300 por metro cuadrado.

La diferencia también se reflejó en las ofertas presentadas para el proyecto. La propuesta ganadora fue de aproximadamente US$52 millones, frente a unos US$70 millones de una alternativa nacional.

En junio de 2026, Vicuña adjudicó la ampliación del campamento permanente Batidero, en la cordillera de San Juan, a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A. La obra contempla nuevas instalaciones modulares y fue valuada en unos US$52 millones.