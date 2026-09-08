China fabricará una "ciudad" que se construirá en San Juan para alojar a 5.000 trabajadores

En plena cordillera de San Juan comenzará a tomar forma una construcción poco habitual para la Argentina. No será una ciudad tradicional ni un nuevo centro urbano, sino un enorme complejo modular de China destinado a alojar a los trabajadores
Estos trabajadores participarán del desarrollo del proyecto minero Vicuña, uno de los emprendimientos de cobre más importantes que avanzan en la Argentina.
China construirá una ciudad modular para 5.000 trabajadores en plena cordillera de San Juan
La infraestructura será fabricada en China y trasladada posteriormente hasta la provincia cuyana. El complejo, denominado Batidero, tendrá inicialmente capacidad para unas 2.500 personas, aunque por el sistema de turnos característico de la actividad minera se calcula que entre 3.500 y 5.000 trabajadores podrían pasar por las instalaciones.
El proyecto Vicuña es impulsado por Lundin Mining y BHP y se desarrolla en una zona de alta montaña. Para instalar allí una infraestructura de semejante escala, el consorcio encargado de la obra recurrió a un sistema de construcción modular que permite fabricar buena parte de las estructuras lejos del lugar donde finalmente serán utilizadas.
Por qué Argentina eligió a China para construir el complejo de San Juan
Los módulos estarán a cargo de Beijing Chengdong, una empresa china especializada en este tipo de construcciones. Las unidades se producen sobre estructuras de acero y pueden ensamblarse, combinarse y apilarse hasta tres niveles. La propuesta incluye viviendas, oficinas, comedores y otros espacios necesarios para el funcionamiento del campamento.
Una de las razones que terminó inclinando la decisión hacia la fabricación en China fue el costo. Según las estimaciones citadas por el sector, construir los módulos allí ronda los US$500 por metro cuadrado, mientras que el transporte internacional suma unos US$200. Fabricarlos en Argentina, en cambio, tendría un costo cercano a US$1.300 por metro cuadrado.
La diferencia también se reflejó en las ofertas presentadas para el proyecto. La propuesta ganadora fue de aproximadamente US$52 millones, frente a unos US$70 millones de una alternativa nacional.
En junio de 2026, Vicuña adjudicó la ampliación del campamento permanente Batidero, en la cordillera de San Juan, a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA S.A. La obra contempla nuevas instalaciones modulares y fue valuada en unos US$52 millones.
En pocas palabras
- China fabricará un complejo modular en San Juan para 5.000 trabajadores mineros.
- La infraestructura, destinada al proyecto Vicuña, será importada por su menor costo comparado con la producción nacional.
- La obra, adjudicada a un consorcio internacional, tiene un valor de 52 millones de dólares y se prevé su finalización en 2026.