En China el cielo se pintó de rosa antes de una gran tormenta: qué significa este fenómeno

Un escenario visualmente hipnotizante y poco común sorprendió a los habitantes de la ciudad de Changzhou, en la provincia oriental de Jiangsu, China. Durante la madrugada del 31 de agosto, el cielo se tiñó de un intenso color rosa y rojizo mientras un denso frente de nubes oscuras avanzaba sobre la zona urbana. El fenómeno duró menos de diez minutos, pero funcionó como la antesala de un evento meteorológico extremo.
La física detrás del espectáculo óptico
Lejos de tratarse de una anomalía fuera de la norma, la causa de esta coloración responde a principios físicos bien documentados. La luz del sol se compone de diferentes longitudes de onda. Cuando la estrella se ubica muy cerca del horizonte durante el amanecer, sus rayos deben atravesar una capa de atmósfera sustancialmente más gruesa.
Durante este trayecto prolongado, ocurre la llamada dispersión de Rayleigh: las moléculas del aire filtran las longitudes de onda cortas (azules y violetas), permitiendo que únicamente las longitudes de onda más largas —correspondientes a los tonos amarillos, naranjas, rojos y rosados— alcancen el ojo humano.
En el caso de Changzhou, el proceso se potenció por dos factores críticos:
- Humedad ambiental extrema: La alta concentración de gotas de agua en suspensión alteró la refracción de la luz solar.
- Reflejo en capas nubosas: Las grandes nubes de tormenta en formación actuaron como pantallas gigantes, rebotando la tonalidad magenta hacia la superficie antes de que la luz directa desapareciera.
De la postal fotográfica a las lluvias torrenciales
Apenas 20 minutos después de que el cielo recuperara su tono habitual, se desató un severo temporal. El Servicio Meteorológico local había emitido una alerta amarilla por lluvias intensas, advirtiendo sobre sistemas convectivos capaces de generar precipitaciones acumuladas superiores a los 100 mm.
Los registros meteorológicos posteriores confirmaron la magnitud de la tormenta. Mientras que la ciudad promedió 57 mm de agua acumulada, en el distrito de Henglin las precipitaciones alcanzaron los 150 mm. Asimismo, en la localidad de Weicun cayeron 61,1 mm de agua en solo una hora, una tasa torrencial que provocó anegamientos e inundaciones repentinas en diversos sectores urbanos.
Pese a la coincidencia temporal, especialistas del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA recuerdan que un cielo rojizo o rosa no es un indicador infranqueable de tormenta inminente por sí solo, sino el resultado de las condiciones ópticas de la atmósfera combinadas con la posición del sol.
En pocas palabras
- Cielo rosa: Fenómeno visual en China precedió una tormenta severa.
- Explicación física: Dispersión de luz solar por humedad y nubes de tormenta.
- Consecuencias: Tormenta intensa con lluvias torrenciales causó anegamientos.