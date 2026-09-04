En China el cielo se pintó de rosa antes de una gran tormenta: qué significa este fenómeno

En el caso de Changzhou, el proceso se potenció por dos factores críticos:

Humedad ambiental extrema: La alta concentración de gotas de agua en suspensión alteró la refracción de la luz solar.

La alta concentración de gotas de agua en suspensión alteró la refracción de la luz solar. Reflejo en capas nubosas: Las grandes nubes de tormenta en formación actuaron como pantallas gigantes, rebotando la tonalidad magenta hacia la superficie antes de que la luz directa desapareciera.

De la postal fotográfica a las lluvias torrenciales

Apenas 20 minutos después de que el cielo recuperara su tono habitual, se desató un severo temporal. El Servicio Meteorológico local había emitido una alerta amarilla por lluvias intensas, advirtiendo sobre sistemas convectivos capaces de generar precipitaciones acumuladas superiores a los 100 mm.

Los registros meteorológicos posteriores confirmaron la magnitud de la tormenta. Mientras que la ciudad promedió 57 mm de agua acumulada, en el distrito de Henglin las precipitaciones alcanzaron los 150 mm. Asimismo, en la localidad de Weicun cayeron 61,1 mm de agua en solo una hora, una tasa torrencial que provocó anegamientos e inundaciones repentinas en diversos sectores urbanos.

Pese a la coincidencia temporal, especialistas del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA recuerdan que un cielo rojizo o rosa no es un indicador infranqueable de tormenta inminente por sí solo, sino el resultado de las condiciones ópticas de la atmósfera combinadas con la posición del sol.