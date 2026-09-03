La isla que desplegó seis submarinos para proteger el estrecho que China necesita: por allí pasa más de la mitad de su petróleo

Con una fuerza de seis submarinos, Singapur puede mantener una capacidad de rotación constante. Mientras algunas unidades permanecen en mantenimiento o entrenamiento, otras pueden mantenerse disponibles para las operaciones de vigilancia. Esta capacidad refuerza la autonomía de la pequeña ciudad-Estado para proteger sus aguas y contribuir a mantener abierto el estrecho en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

¿Por qué estos submarinos son fundamentales?

Para Singapur, se trata de un punto estratégico, su economía depende en gran medida de la actividad comercial y portuaria vinculada a esta ruta marítima. Singapur es uno de los principales centros de transbordo del mundo. Su economía está estrechamente vinculada a la llegada de barcos, el procesamiento de cargas y su posterior redistribución. Por eso, el estrecho de Malaca funciona como una verdadera autopista marítima que conecta el océano Índico con el Pacífico.

Aunque el estrecho está bajo la jurisdicción de Singapur, Malasia e Indonesia, la estrategia de defensa de la ciudad-Estado se basa en una fuerte capacidad de disuasión. Al ser un país geográficamente pequeño y rodeado por vecinos mucho más grandes, Singapur busca garantizar por sus propios medios la seguridad de sus aguas y de las rutas comerciales que atraviesan la región.

El objetivo es evitar que una eventual crisis regional pueda derivar en una mayor presencia militar de potencias extranjeras. Al patrullar con sus propios medios y mantener una fuerza naval avanzada, Singapur busca preservar su soberanía y reducir los incentivos para una intervención directa de otras potencias.

Por el estrecho de Malaca circula una parte significativa del comercio energético y marítimo de Asia. Para China, su importancia es todavía mayor. Una proporción considerable del petróleo que importa el país pasa por esta ruta. Esta dependencia alimenta lo que Pekín denomina el "dilema de Malaca", la preocupación de que una potencia rival pueda bloquear el estrecho y afectar el suministro energético y el funcionamiento de su economía.