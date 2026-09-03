La ONU alertó que El Niño será feroz y se extenderá hasta febrero con registros históricos

La combinación entre la variabilidad natural del evento y el incremento generalizado de las temperaturas globales genera un escenario de alta vulnerabilidad ambiental. Esta confluencia amplía la probabilidad de registrar marcas térmicas récord y eventos de tiempo extremo en distintos continentes de manera simultánea.

Impactos globales del fenómeno de El Niño

Las repercusiones de El Niño con estas características incluyen severas perturbaciones en los ciclos habituales de lluvias y sequías prolongadas. Diversas áreas continentales deberán enfrentar un déficit hídrico acentuado, al tiempo que otras regiones registrarán precipitaciones torrenciales e inundaciones severas.

La Organización Meteorológica Mundial advierte sobre la probabilidad del 100% de persistencia del fenómeno, alterando patrones climáticos globales.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, remarcó que este tipo de eventos climáticos implica un riesgo sustancial para las comunidades locales y la infraestructura. Según explicó la funcionaria, la intensidad prevista exige respuestas coordinadas entre los organismos de protección civil de los países miembros.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que la situación actual sitúa al planeta en una zona de peligro en materia ambiental. La aceleración de las alteraciones térmicas incrementa la urgencia de aplicar planes de gestión de riesgos agrícolas, sanitarios y energéticos.

Vigilancia meteorológica ante el avance de El Niño

Los servicios meteorológicos nacionales mantienen esquemas de seguimiento continuo para emitir alertas tempranas sobre los cambios locales que pueda generar este patrón. Estos boletines oficiales constituyen la base técnica para planificar acciones preventivas en sectores vulnerables como la producción agrícola y la gestión de recursos hídricos.

Alertan por la posibilidad de aluviones en Chile y Argentina para este verano. El fenómeno de El Niño podría marcar registros históricos.

La coordinación prioritaria busca mitigar los daños socioeconómicos que provoca el incremento en la frecuencia de tormentas y olas de calor. La disponibilidad de previsiones estacionales consolidadas resulta clave para adecuar la infraestructura urbana y rural frente a las contingencias del clima.

La movilización internacional de recursos técnicos se mantendrá activa durante toda la vigencia del fenómeno para asistir a los países más expuestos. De este modo, las agencias operativas esperan reducir el margen de impacto ante la fuerza extraordinaria prevista para este ciclo climático.