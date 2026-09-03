La ONU alertó que El Niño será feroz y se extenderá hasta febrero con registros históricos

Las proyecciones de los centros meteorológicos adscriptos a las Naciones Unidas indican que la probabilidad de que El Niño persista durante el período estival es del 100%. Este amplio consenso técnico se fundamenta en un calentamiento sostenido registrado sobre las aguas del Océano Pacífico tropical que alterará el clima global.
El flujo de calor oceánico alimentó la evolución paulatina de este fenómeno durante los meses previos, impulsándolo hacia una escala de impacto global. De acuerdo con los especialistas, el pico máximo de intensidad se registrará hacia finales de este año, extendiendo sus consecuencias sobre los patrones climáticos hasta entrado el próximo año.
En Mendoza ya se preparan para bajar el impacto del fenómeno, aunque predicen desbordes de ríos, inundaciones y la explosión de cloacas por el fenómeno.
La combinación entre la variabilidad natural del evento y el incremento generalizado de las temperaturas globales genera un escenario de alta vulnerabilidad ambiental. Esta confluencia amplía la probabilidad de registrar marcas térmicas récord y eventos de tiempo extremo en distintos continentes de manera simultánea.
Impactos globales del fenómeno de El Niño
Las repercusiones de El Niño con estas características incluyen severas perturbaciones en los ciclos habituales de lluvias y sequías prolongadas. Diversas áreas continentales deberán enfrentar un déficit hídrico acentuado, al tiempo que otras regiones registrarán precipitaciones torrenciales e inundaciones severas.
La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, remarcó que este tipo de eventos climáticos implica un riesgo sustancial para las comunidades locales y la infraestructura. Según explicó la funcionaria, la intensidad prevista exige respuestas coordinadas entre los organismos de protección civil de los países miembros.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que la situación actual sitúa al planeta en una zona de peligro en materia ambiental. La aceleración de las alteraciones térmicas incrementa la urgencia de aplicar planes de gestión de riesgos agrícolas, sanitarios y energéticos.
Vigilancia meteorológica ante el avance de El Niño
Los servicios meteorológicos nacionales mantienen esquemas de seguimiento continuo para emitir alertas tempranas sobre los cambios locales que pueda generar este patrón. Estos boletines oficiales constituyen la base técnica para planificar acciones preventivas en sectores vulnerables como la producción agrícola y la gestión de recursos hídricos.
La coordinación prioritaria busca mitigar los daños socioeconómicos que provoca el incremento en la frecuencia de tormentas y olas de calor. La disponibilidad de previsiones estacionales consolidadas resulta clave para adecuar la infraestructura urbana y rural frente a las contingencias del clima.
La movilización internacional de recursos técnicos se mantendrá activa durante toda la vigencia del fenómeno para asistir a los países más expuestos. De este modo, las agencias operativas esperan reducir el margen de impacto ante la fuerza extraordinaria prevista para este ciclo climático.
En pocas palabras
- El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte y se extenderá hasta febrero de 2024 con registros climáticos históricos.
- La Organización Meteorológica Mundial advierte sobre la probabilidad del 100% de persistencia del fenómeno, alterando patrones climáticos globales.
- Se prevén impactos severos como sequías, lluvias torrenciales, inundaciones y temperaturas récord a nivel mundial.