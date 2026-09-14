Quién es el joven de 19 años que murió en una tragedia desatada tras chocar con su moto

Foto gentileza: meganoticiasmendoza.ar.

Tragedia en San Martín: quién era la víctima fatal de 19 años

El joven que perdió la vida producto de la severa colisión fue identificado por las fuentes policiales como Brian Agüero, de 19 años de edad.

El joven transitaba en una moto marca Motomel al momento del choque Tras el impacto, el personal médico del SEC arribado a la escena constató que el muchacho ya no presentaba signos vitales. La trágica noticia de su fallecimiento volvió a encender las alarmas por la imprudencia vial que se vive en la actualidad.

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Cómo ocurrió la tragedia en San Martín

De acuerdo con la información policial, el choque frontal se produjo cerca de las 16:45 en la intersección del Carril Chimbas y la calle La Mora. Por el lugar circulaba un coche Chevrolet Agile al mando de un hombre de 46 años, quien viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijos menores.

Por razones que aún investiga la Justicia, el auto colisionó fuertemente contra la Motomel en la que circulaba Brian Agüero junto a una adolescente de 14 años. Mientras que los cuatro ocupantes del auto resultaron ilesos, la menor sufrió heridas de consideración y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Perrupato.

En el lugar de la tragedia trabajaron efectivos de la Comisaría 39°, Policía Vial y Policía Científica bajo las directivas de la Oficina Fiscal de San Martín. El caso quedó caratulado como homicidio culposo, ordenándose los peritajes mecánicos de rigor y el dosaje de alcohol correspondiente al conductor del auto.