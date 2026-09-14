Una violenta tragedia sucedida en San Martín, provincia de Mendoza, se cobró la vida de un joven de 19 años durante la tarde del domingo, luego de un choque a bordo de la moto que manejaba. El accidente ocurrió pasadas las 16:45 en el distrito de Chapanay y dejó además a una adolescente herida.
Quién es el joven de 19 años que murió en una tragedia desatada tras chocar con su moto
Una violenta tragedia sacudió San Martín, Mendoza, cobrando la vida de un joven de 19 años tras un choque de moto
La tragedia generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona Este de Mendoza, donde rápidamente se hizo presente personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para atender los damnificados en el accidente.
A bordo de la moto viajaban dos ocupantes al momento del choque. Mientras las autoridades trabajaban en el lugar realizando las primeras pericias para determinar responsabilidades, en la escena se vivieron momentos de profundo dolor al confirmarse el deceso en el acto del conductor de la moto.
Tragedia en San Martín: quién era la víctima fatal de 19 años
El joven que perdió la vida producto de la severa colisión fue identificado por las fuentes policiales como Brian Agüero, de 19 años de edad.
El joven transitaba en una moto marca Motomel al momento del choque Tras el impacto, el personal médico del SEC arribado a la escena constató que el muchacho ya no presentaba signos vitales. La trágica noticia de su fallecimiento volvió a encender las alarmas por la imprudencia vial que se vive en la actualidad.
Cómo ocurrió la tragedia en San Martín
De acuerdo con la información policial, el choque frontal se produjo cerca de las 16:45 en la intersección del Carril Chimbas y la calle La Mora. Por el lugar circulaba un coche Chevrolet Agile al mando de un hombre de 46 años, quien viajaba acompañado por su esposa y sus dos hijos menores.
Por razones que aún investiga la Justicia, el auto colisionó fuertemente contra la Motomel en la que circulaba Brian Agüero junto a una adolescente de 14 años. Mientras que los cuatro ocupantes del auto resultaron ilesos, la menor sufrió heridas de consideración y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Perrupato.
En el lugar de la tragedia trabajaron efectivos de la Comisaría 39°, Policía Vial y Policía Científica bajo las directivas de la Oficina Fiscal de San Martín. El caso quedó caratulado como homicidio culposo, ordenándose los peritajes mecánicos de rigor y el dosaje de alcohol correspondiente al conductor del auto.
En pocas palabras
- Tragedia en San Martín: Un joven de 19 años murió tras chocar en su moto en Mendoza.
- Circunstancias del accidente: El choque frontal ocurrió en Chapanay y dejó además a una adolescente herida.
- Identidad de la víctima: El conductor fallecido fue identificado como Brian Agüero, de 19 años.