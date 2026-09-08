Un trágico accidente conmocionó a la localidad bonaerense de City Bell, en el partido de La Plata. Un joven a bordo de su moto perdió la vida de forma instantánea tras ser arrollado por un tren del Ferrocarril Roca cuando intentaba atravesar un paso a nivel en condiciones extremadamente peligrosas.
Quién es el joven que cruzó con su moto en contramano y con la barrera baja: murió aplastado por el tren
Un joven conductor de 19 años perdió la vida en un impactante accidente, al no respetar la barrera baja de un paso a nivel
El dramático accidente ocurrió durante la tarde de este lunes en el cruce de la calle 476 y Camino Centenario. Un llamado al 911 alertó a las autoridades policiales y de inmediato efectivos del Comando de Patrullas se desplazaron al lugar, donde encontraron la formación detenida sobre las vías y a la víctima tendida a pocos metros con graves lesiones.
A pesar de la rápida llegada de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los profesionales de salud no pudieron salvarle la vida. Tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito, el personal médico constató el fallecimiento del joven en el lugar de la tragedia.
Tragedia en moto: quién era el joven que murió en City Bell
La víctima fue identificada oficialmente como Matías Ledesma, un joven de 19 años. Al momento del siniestro, Ledesma se desplazaba a bordo de una moto Honda Tornado de colores rojo y negro.
Su fallecimiento generó un profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos de la zona, mientras la Justicia avanza con las diligencias para cerrar la investigación formal del hecho.
Cómo fue el letal accidente en las vías
De acuerdo con el testimonio de los testigos que presenciaron la tragedia, Matías Ledesma circulaba por la calle 476 desde Camino Centenario hacia la calle 13 cuando llegó al cruce ferroviario.
En lugar de detener la marcha, el joven decidió avanzar a contramano y con la barrera completamente baja para ganar tiempo y atravesar las vías.
Esa maniobra imprudente provocó que fuera impactado de lleno por la formación del Tren Roca que transitaba en ese momento.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 10 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “muerte por accidente”.
En pocas palabras
- Joven motociclista murió: Un conductor de 19 años perdió la vida tras ser arrollado por un tren en City Bell.
- Imprudencia fatal: El joven cruzó un paso a nivel con la barrera baja y en contramano.
- Contexto del accidente: El trágico hecho ocurrió en el cruce de la calle 476 y Camino Centenario.