Quién es el joven que cruzó con su moto en contramano y con la barrera baja: murió aplastado por el tren

Tragedia en moto: quién era el joven que murió en City Bell

La víctima fue identificada oficialmente como Matías Ledesma, un joven de 19 años. Al momento del siniestro, Ledesma se desplazaba a bordo de una moto Honda Tornado de colores rojo y negro.

Su fallecimiento generó un profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos de la zona, mientras la Justicia avanza con las diligencias para cerrar la investigación formal del hecho.

Cómo fue el letal accidente en las vías

De acuerdo con el testimonio de los testigos que presenciaron la tragedia, Matías Ledesma circulaba por la calle 476 desde Camino Centenario hacia la calle 13 cuando llegó al cruce ferroviario.

En lugar de detener la marcha, el joven decidió avanzar a contramano y con la barrera completamente baja para ganar tiempo y atravesar las vías.

Esa maniobra imprudente provocó que fuera impactado de lleno por la formación del Tren Roca que transitaba en ese momento.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 10 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “muerte por accidente”.