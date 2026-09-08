La miopía ya afecta a más del 50% de los jóvenes en Argentina: "Pantallas, libros y poco sol"

Las horas frente a las pantallas de la computadora y el celular, el hábito de estudiar pegado a los libros y la falta de sol están pasando una factura alta a nuestros ojos. Distintas publicaciones científicas ya venían advirtiendo que casi la mitad de la población mundial podría ser miope para el año 2050. Sin embargo, en la Argentina esa proyección dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en un dato de la realidad.
Un reciente relevamiento en el país arrojó que el 51,2% de la muestra evaluada presentaba esta alteración visual, lo que evidencia su fuerte avance entre los adultos jóvenes. La investigación fue llevada a cabo por el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre un universo de 295 estudiantes de la Facultad de Medicina, con una edad promedio de 27 años, combinando encuestas y controles médicos directos.
Del aula a la pantalla: la miopía en estudiantes universitarios
Tradicionalmente, este desenfoque ocular (que hace que los objetos lejanos se vean borrosos y los cercanos nítidos) suele aparecer en la infancia. No obstante, los especialistas destacan que también puede desarrollarse o progresar entre los 20 y los 40 años.
“La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%”, indicaron los doctores Lidia Sarotto (M.N. 93.606), médica de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, y Rafael Iribarren (M.N. 50.014), coautor de la investigación.
¿A qué se debe semejante salto? La explicación se encuentra en la elevada demanda visual cotidiana, potenciada por el uso continuado de dispositivos electrónicos y las escasas horas al aire libre. A los factores genéticos y antecedentes familiares, hoy se le suman el exceso de trabajo en visión cercana y la falta de exposición a la luz natural.
Hábitos clave para frenar el avance de la miopía
El trabajo firmado por Lidia Sarotto, Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent, Carolina Pereyra y Rafael Iribarren se presentó en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los congresos científicos más prestigiosos del mundo.
Entre las revelaciones del informe, se destacó que la patología fue más frecuente en las mujeres, quienes representaron el 76,8% de los casos. Según los autores, esto respondería a "una mayor aplicación al estudio y menor tiempo en exteriores". En promedio, los alumnos evaluados pasaban solo 15 horas semanales al aire libre.
Para contrarrestar esta tendencia, los médicos recomiendan adoptar pautas preventivas sencillas:
- Estar al menos 60 minutos diarios al aire libre (unas 14 horas semanales).
- Mejorar la iluminación de las habitaciones.
- Realizar pausas frecuentes al leer o usar pantallas.
- Modificar técnicas de estudio para reducir el esfuerzo de cerca.
- Usar siempre la graduación ópticamente indicativa.
- Consultar al oftalmólogo ante cualquier dificultad visual.
En pocas palabras
- Avance de la miopía: más del 50% de los jóvenes en Argentina presentan esta alteración visual, afectando al 51,2% de la muestra.
- Causas principales: uso intensivo de pantallas, hábitos de estudio cercanos y falta de exposición a la luz solar son factores clave.
- Recomendaciones médicas: se aconseja pasar más tiempo al aire libre, mejorar la iluminación y realizar pausas frecuentes.