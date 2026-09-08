La miopía ya afecta a más del 50% de los jóvenes en Argentina: "Pantallas, libros y poco sol"

“La mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años de edad en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%”, indicaron los doctores Lidia Sarotto (M.N. 93.606), médica de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas, y Rafael Iribarren (M.N. 50.014), coautor de la investigación.

¿A qué se debe semejante salto? La explicación se encuentra en la elevada demanda visual cotidiana, potenciada por el uso continuado de dispositivos electrónicos y las escasas horas al aire libre. A los factores genéticos y antecedentes familiares, hoy se le suman el exceso de trabajo en visión cercana y la falta de exposición a la luz natural.

Hábitos clave para frenar el avance de la miopía

El trabajo firmado por Lidia Sarotto, Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent, Carolina Pereyra y Rafael Iribarren se presentó en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los congresos científicos más prestigiosos del mundo.

Entre las revelaciones del informe, se destacó que la patología fue más frecuente en las mujeres, quienes representaron el 76,8% de los casos. Según los autores, esto respondería a "una mayor aplicación al estudio y menor tiempo en exteriores". En promedio, los alumnos evaluados pasaban solo 15 horas semanales al aire libre.

Para contrarrestar esta tendencia, los médicos recomiendan adoptar pautas preventivas sencillas: