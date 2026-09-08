Restos de alimentos que se pueden colocar en la tierra de las plantas como abono

Qué es el abono y qué alimentos sirven para fabricar uno

El abono de plantas es básicamente una sustancia que puede fabricarse de manera artificial o de forma natural con componentes orgánicos (como algunos alimentos) y que se añade al suelo para aportar nutrientes esenciales a las especies y mejorar su fertilidad.

Las funciones principales de un abono de plantas son la nutrición, el crecimiento de la planta y la retención de agua en la tierra. También mejora la calidad general de los suelos.

El abono orgánico puede realizarse con restos de alimentos, de plantas o con estiércol de animales. El abono químico se crea en laboratorios y se usa en proporciones más pequeñas porque es invasivo.

Qué alimentos se pueden colocar en el suelo de las plantas.

Los restos de alimentos del día a día sirven como abono de plantas, siempre que estén libres de aceites o condimentos y provengan de vegetales, frutas, legumbres, verduras.

Ejemplo de ello con las cáscaras de banana, los restos de café puro, las cáscaras de huevo, la piel de la zanahoria, la cáscara de manzana, de papa, el agua de cocción de las verduras sin sal, el agua de arroz y las bolsas de té.

Estos alimentos no se colocan enteros sobre la tierra. Si es posible, se compostan; si no, se cortan en pequeños trozos, pero nunca se coloca, por ejemplo, una cáscara de banana enterrada en la tierra.

¿Qué alimentos no se usan como abono de plantas?

Algunos alimentos son letales para las plantas y pueden atraer a plagas al jardín. Como regla general, nunca se colocan restos de alimentos de origen animal o procesados.

Carnes, pescados, huesos y grasas se descomponen lento, generan mal olor y atraen roedores e insectos. Los lacteros fermentan y huelen mal; además, atraen parásitos. Las grasas y aceites son muy malas para el suelo porque repelen humedad y contaminan.

No cualquier alimento sirve para abono de plantas.

Tampoco hay que colocar alimentos cocidos condimentados como guisos, ensaladas con aceite y sal, salsas, panes, tortas o productos de pastelería.