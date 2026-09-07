Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en repelentes caseros de cucarachas

Los tubos de papel higiénico suelen terminar directamente en la basura, aunque pueden tener una segunda oportunidad dentro del hogar. Con un truco de reciclaje, es posible convertirlos en pequeños dispositivos para ayudar a mantener alejadas a las cucarachas de determinados espacios.
Además de ser una alternativa económica, esta idea permite reciclar un residuo cotidiano y aprovechar el aroma de algunos ingredientes que resultan desagradables para estos insectos. El resultado es un repelente casero que puede colocarse en zonas estratégicas de casa.
Cómo hacer un repelente casero con tubos de papel higiénico
Para preparar este truco se necesita un tubo de papel higienico limpio y seco, algodón y un ingrediente aromático que ayude a ahuyentar a las cucarachas. Una opción sencilla es utilizar aceite esencial de menta, eucalipto o citronela, aromas que suelen emplearse como barrera olfativa contra distintos insectos.
El procedimiento es muy simple. Primero, colocá varios pequeños trozos de algodón dentro del tubo de cartón. Después, agregá unas gotas del aceite esencial elegido sobre el algodón, procurando que quede impregnado pero sin empaparlo. El cartón funcionará como soporte y permitirá mantener el preparado en un lugar determinado.
Una vez listo, el tubo puede ubicarse cerca de rincones oscuros, detrás de muebles, debajo de algunos electrodomésticos o junto a zonas donde se haya detectado actividad de insectos. Es importante evitar lugares donde pueda entrar en contacto con alimentos, utensilios de cocina o mascotas.
Para mantener el efecto aromático, conviene renovar el algodón y agregar nuevamente unas gotas de aceite cuando el olor desaparezca. También se pueden preparar varios tubos de papel higiénico y distribuirlos por diferentes puntos de la casa.
Este método de reciclaje no debe considerarse una solución definitiva ante una infestación. El repelente puede ayudar a disuadir la presencia de cucarachas, pero resulta fundamental mantener los ambientes limpios, evitar acumulaciones de residuos, eliminar fuentes de agua y alimentos y sellar posibles puntos de entrada.
De esta manera, un objeto que normalmente se desecha puede transformarse en un práctico recurso para el hogar. Reciclar los tubos de papel higiénico también permite reducir residuos mientras se incorpora una alternativa casera y sencilla para mantener a la Blattodea lejos de determinados espacios.