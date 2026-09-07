Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en repelentes caseros de cucarachas

El procedimiento es muy simple. Primero, colocá varios pequeños trozos de algodón dentro del tubo de cartón. Después, agregá unas gotas del aceite esencial elegido sobre el algodón, procurando que quede impregnado pero sin empaparlo. El cartón funcionará como soporte y permitirá mantener el preparado en un lugar determinado.

Una vez listo, el tubo puede ubicarse cerca de rincones oscuros, detrás de muebles, debajo de algunos electrodomésticos o junto a zonas donde se haya detectado actividad de insectos. Es importante evitar lugares donde pueda entrar en contacto con alimentos, utensilios de cocina o mascotas.

Para mantener el efecto aromático, conviene renovar el algodón y agregar nuevamente unas gotas de aceite cuando el olor desaparezca. También se pueden preparar varios tubos de papel higiénico y distribuirlos por diferentes puntos de la casa.

Este método de reciclaje no debe considerarse una solución definitiva ante una infestación. El repelente puede ayudar a disuadir la presencia de cucarachas, pero resulta fundamental mantener los ambientes limpios, evitar acumulaciones de residuos, eliminar fuentes de agua y alimentos y sellar posibles puntos de entrada.

De esta manera, un objeto que normalmente se desecha puede transformarse en un práctico recurso para el hogar. Reciclar los tubos de papel higiénico también permite reducir residuos mientras se incorpora una alternativa casera y sencilla para mantener a la Blattodea lejos de determinados espacios.