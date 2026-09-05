Cómo reciclar un maple de huevos y transformarlo en un accesorio de jardinería en pocos pasos

Reciclaje: cómo transformar un maple de huevos en un accesorio de jardinería

Si tenés varias semillas guardadas, seguramente alguna vez te costó encontrar rápidamente cada variedad. En lugar de comprar un organizador específico, existe una alternativa económica: reciclar un maple de huevos para convertirlo en un accesorio de jardinería.

Descubrí cómo reciclar un maple de huevos vacío y convertirlo en un organizador de semillas.

Antes de comenzar, es fundamental utilizar un maple completamente limpio y seco. Si presenta humedad, restos de alimentos o partes deterioradas, lo mejor es reemplazarlo por otro. Los modelos de cartón grueso ofrecen mayor resistencia y pueden utilizarse durante varias temporadas.