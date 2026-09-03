Fecha de vencimiento o caducidad de los alimentos: ¿cuál es la diferencia?

¿Cuál es la diferencia entre fecha de vencimiento y de caducidad de un alimento?

La fecha de caducidad de un alimento indica el momento a partir del cual un producto ya no es seguro para la salud. Cuando llega esa fecha, el alimento deja de ser seguro y puede causar daños o intoxicaciones.

Esta fecha es muy común en alimentos muy perecederos como carnes, pescados y lácteos frescos. La regla es clara: cuando el alimento pasa de la fecha de caducidad, no hay que consumirlo, o si presenta características raras o sospechosas antes de dicha fecha, también hay que descartarlo.

La fecha de caducidad indica que el alimento no debe consumirse pasado ese día.

La fecha de vencimiento, a diferencia de la fecha de caducidad, señala de manera más general el fin de la calidad óptima del alimento. Puede que luego de esa fecha el alimento se pueda consumir, pero ya no va a tener las propiedades originales. Esto no indica necesariamente que exista riesgo de intoxicación alimentaria.

Ejemplo de ello son alimentos más secos y no perecederos como pastas secas, arroz, legumbres, enlatados, aceites, vinagres, galletas, sal o leches de larga vida. Más allá de que pueden ser seguros al pasar la fecha de vencimiento, la regla es la misma: si tiene olor, aspecto, textura o sabor raro, se descarta.

¿Y el consumo preferente de un alimento? La fecha de consumo preferente es para la variante que puede estar en las etiquetas de alimentos y es un sinónimo de fecha de vencimiento.

Evita comer alimentos caducados

Los alimentos caducados o en mal estado no siempre presentan alertas detectables; a veces el desarrollo de bacterias comienza sin que lo notemos, más aún si almacenamos mal el alimento o a una temperatura que no es la óptima.

Los alimentos contaminados pueden generar intoxicaciones o enfermedades alimentarias.

Consumir alimentos contaminados o vencidos favorece el desarrollo de bacterias y hongos que pueden generar intoxicaciones alimentarias de leves a graves, siendo los síntomas principales y más generales el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, diarrea y fiebre.