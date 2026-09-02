Cómo disimular los rayones del televisor usando un poco de aceite de oliva: truco casero efectivo

Sin embargo, existe un truco casero infalible que utiliza un poco de aceite de oliva para solucionar este inconveniente en pocos minutos y sin gastar dinero.

Los rayones en el tele, un problema más común de lo normal.

Paso a paso: cómo disimular los rayones de la tele con aceite de oliva

Para aplicar esta técnica en el televisor y lograr un resultado óptimo, es indispensable seguir una serie de recomendaciones para evitar daños en el equipo: