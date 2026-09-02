Cómo disimular los rayones del televisor usando un poco de aceite de oliva: truco casero efectivo

Ver una película o un partido de fútbol en el televisor y fijar la mirada continuamente en una marca en medio de la pantalla puede resultar sumamente molesto. Con el paso del tiempo, la acumulación de polvo o un descuido durante la limpieza pueden provocar pequeños rayones en el panel exterior.
Sin embargo, existe un truco casero infalible que utiliza un poco de aceite de oliva para solucionar este inconveniente en pocos minutos y sin gastar dinero.
Paso a paso: cómo disimular los rayones de la tele con aceite de oliva
Para aplicar esta técnica en el televisor y lograr un resultado óptimo, es indispensable seguir una serie de recomendaciones para evitar daños en el equipo:
- Desenchufar el televisor: antes de comenzar, apaga y desconecta el dispositivo de la corriente eléctrica. Esto no solo garantiza seguridad, sino que al estar la pantalla completamente negra será mucho más fácil visibilizar cada uno de los rayones.
- Limpiar la superficie: pasa un paño de microfibra suave y seco por la pantalla para retirar cualquier resto de tierra o polvo que pueda rayarla aún más al frotar.
- Aplicar el truco casero: coloca solo una gota de aceite de oliva en la punta de un hisopo o en una esquina del paño de microfibra. No apliques el líquido directamente sobre el panel.
- Frotar con suavidad: pasa el paño sobre el rayón haciendo movimientos circulares muy suaves y aplicando la mínima presión posible.
- Retirar el exceso: con una parte limpia y seca del paño, limpia la zona para quitar todo sobrante de grasa hasta que la pantalla quede completamente uniforme.
Por qué funciona este truco casero
La efectividad de este truco casero reside en las propiedades físicas de las grasas. El aceite de oliva rellena las pequeñas hendiduras o marcas superficiales del plástico protector del televisor.
Al nivelar la superficie, la luz se refleja de manera homogénea, haciendo que los rayones desaparezcan a la vista de las personas cuando la pantalla está encendida.
En pocas palabras
- Disimular rayones: un truco casero con aceite de oliva permite disimular marcas en la pantalla del televisor.
- Aplicación: se utiliza una gota de aceite en un hisopo o paño de microfibra, frotando suavemente la zona afectada.
- Efectividad: el aceite de oliva rellena las hendiduras, nivelando la superficie y haciendo desaparecer los rayones a la vista.
Resumen generado por Thinkindot AI