Luna de la cosecha: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo se podrá ver

Este fenómeno astronómico se visualizará el próximo 26 de septiembre.

En 2026, el equinoccio ocurrirá apenas tres días antes de la Luna llena, por lo que el plenilunio del 26 de septiembre encaja dentro de esta tradición.

El origen del nombre también está vinculado con un fenómeno que facilitaba las labores del campo. Durante esta época del año, la Luna aparece cerca del momento de la puesta del Sol durante varias noches consecutivas. Como consecuencia, las zonas rurales recibían más iluminación natural después de la jornada habitual de trabajo.

La Luna de la cosecha se podrá ver en distintos puntos de América Latina, siempre y cuando el cielo no esté con nubes.

Esa luz adicional resultaba especialmente valiosa durante el período de cosecha de otoño, cuando los agricultores podían prolongar sus tareas en el campo después del atardecer. Con el paso del tiempo, esta particularidad quedó asociada culturalmente con la llamada Luna de la cosecha.

Para observar este tesoro que nos regala la astronomía, no será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales. Lo ideal será buscar un sitio con buena visibilidad hacia el horizonte este y poca contaminación lumínica.