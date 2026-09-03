Luna de la cosecha: qué significa este fenómeno astronómico y cuándo se podrá ver

Uno de los fenómenos astronómicos de este año tendrá lugar en septiembre: la Luna de la cosecha. A continuación, te contaré cuál es su significado, por qué se llama así y, gracias al calendario lunar, también sabrás qué día del mes podremos observarla en nuestro país.
Qué es la Luna de la cosecha y qué día se podrá ver
La Luna de la cosecha será uno de los fenómenos astronómicos destacados de septiembre. Se trata de la Luna llena que, por su cercanía con el equinoccio de septiembre, recibe esta denominación tradicional en el hemisferio norte. Este año, el espectáculo podrá observarse durante la tarde y la noche del sábado 26 de septiembre.
En concreto, el nombre Luna de la cosecha está relacionado con las actividades agrícolas tradicionales del hemisferio norte. La denominación se utiliza para identificar la Luna llena más próxima al equinoccio de septiembre, que marca el comienzo del otoño astronómico en esa parte del planeta.
En 2026, el equinoccio ocurrirá apenas tres días antes de la Luna llena, por lo que el plenilunio del 26 de septiembre encaja dentro de esta tradición.
El origen del nombre también está vinculado con un fenómeno que facilitaba las labores del campo. Durante esta época del año, la Luna aparece cerca del momento de la puesta del Sol durante varias noches consecutivas. Como consecuencia, las zonas rurales recibían más iluminación natural después de la jornada habitual de trabajo.
Esa luz adicional resultaba especialmente valiosa durante el período de cosecha de otoño, cuando los agricultores podían prolongar sus tareas en el campo después del atardecer. Con el paso del tiempo, esta particularidad quedó asociada culturalmente con la llamada Luna de la cosecha.
Para observar este tesoro que nos regala la astronomía, no será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales. Lo ideal será buscar un sitio con buena visibilidad hacia el horizonte este y poca contaminación lumínica.
En pocas palabras
- Fenómeno astronómico: La Luna de la Cosecha se podrá observar en septiembre.
- Significado: Luna llena cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte.
- Observación: No requiere equipos especiales; buscar sitios con buena visibilidad y poca luz.