Cuál es la mejor hora para ver la Luna roja de Sangre en el cielo nocturno de agosto

A las 1:13 de la madrugada, aproximadamente el 93% de la superficie de la Luna quedará sumergida en la zona más oscura de la umbra terrestre. En ese preciso instante se generará el característico y tan esperado tono rojizo o cobrizo, conocido popularmente como "Luna de sangre".

Lejos de cualquier mito antiguo, la explicación de este fenómeno es estrictamente científica. Los especialistas detallan que el particular color rojo se debe a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre. La capa de aire que rodea a nuestro planeta actúa como un lente filtrando los tonos azulados y permitiendo que únicamente los matices cálidos y rojizos alcancen la superficie lunar.

Este fenómeno astronómico no representa ningún peligro para la visión.

A diferencia de los eclipses de sol, este tipo de fenómeno astronómico no representa ningún tipo de peligro para la visión humana, por lo que se podrá disfrutar de manera completamente segura a simple vista y sin necesidad de utilizar instrumentos de protección complejos o filtros especiales.

3 consejos para ver este fenómeno astronómico