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Cuál es la mejor hora para ver la Luna roja de Sangre en el cielo nocturno de agosto

Los fanáticos de la astronomía ya palpitan uno de los eventos más fascinantes del año. El momento exacto para no perdértelo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este viernes se verá un evento fascinante en el cielo nocturno. 

Este viernes se verá un evento fascinante en el cielo nocturno. 

Los fanáticos de la astronomía ya palpitan uno de los eventos más fascinantes de los últimos tiempos, ya que el cielo nocturno será el escenario de un espectáculo imperdible que captará la atención de miles de curiosos a lo largo y ancho de Mendoza y todo el país, con la Luna como protagonista principal.

Este impactante fenómeno astronómico tendrá lugar esta noche, momento en que la Tierra se interpondrá de manera directa entre el Sol y nuestro satélite natural, lo que provocará que la sombra de nuestro planeta cubra progresivamente el disco lunar.

Esta noche se verá un espectáculo en el cielo nocturno.

Esta noche se verá un espectáculo en el cielo nocturno.

Cuál es la mejor hora para ver la Luna de Sangre en Argentina

Para quienes se preguntan cuál es el momento clave para asomarse a la ventana o salir al patio, los especialistas detallaron la secuencia exacta del eclipse. El punto de máxima intensidad y esplendor ocurrirá en las primeras horas de la madrugada del viernes.

A las 1:13 de la madrugada, aproximadamente el 93% de la superficie de la Luna quedará sumergida en la zona más oscura de la umbra terrestre. En ese preciso instante se generará el característico y tan esperado tono rojizo o cobrizo, conocido popularmente como "Luna de sangre".

Lejos de cualquier mito antiguo, la explicación de este fenómeno es estrictamente científica. Los especialistas detallan que el particular color rojo se debe a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre. La capa de aire que rodea a nuestro planeta actúa como un lente filtrando los tonos azulados y permitiendo que únicamente los matices cálidos y rojizos alcancen la superficie lunar.

Este fenómeno astronómico no representa ningún peligro para la visión.

Este fenómeno astronómico no representa ningún peligro para la visión.

A diferencia de los eclipses de sol, este tipo de fenómeno astronómico no representa ningún tipo de peligro para la visión humana, por lo que se podrá disfrutar de manera completamente segura a simple vista y sin necesidad de utilizar instrumentos de protección complejos o filtros especiales.

3 consejos para ver este fenómeno astronómico

  • Buscar espacios abiertos: seleccionar lugares que cuenten con un horizonte despejado de construcciones o arbolado denso.

  • Alejarse de las luces urbanas: si bien es visible desde la ciudad, reducir la contaminación lumínica mejorará notoriamente el contraste del tono cobrizo.

  • Aprovechar binoculares o telescopios: aunque no son requeridos, permiten apreciar con mayor nivel de detalle los cráteres lunares bajo el tono rojizo.

En pocas palabras

  • Fenómeno astronómico: este viernes se podrá observar una Luna de Sangre, un evento fascinante.
  • Mejor hora: el pico de intensidad será a la 1:13 AM, con el 93% de la Luna eclipsada.
  • Observación segura: no requiere protección especial y se puede disfrutar a simple vista.
Resumen generado por Thinkindot AI

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