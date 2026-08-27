Cuál es la mejor hora para ver la Luna roja de Sangre en el cielo nocturno de agosto

Los fanáticos de la astronomía ya palpitan uno de los eventos más fascinantes de los últimos tiempos, ya que el cielo nocturno será el escenario de un espectáculo imperdible que captará la atención de miles de curiosos a lo largo y ancho de Mendoza y todo el país, con la Luna como protagonista principal.
Este impactante fenómeno astronómico tendrá lugar esta noche, momento en que la Tierra se interpondrá de manera directa entre el Sol y nuestro satélite natural, lo que provocará que la sombra de nuestro planeta cubra progresivamente el disco lunar.
Cuál es la mejor hora para ver la Luna de Sangre en Argentina
Para quienes se preguntan cuál es el momento clave para asomarse a la ventana o salir al patio, los especialistas detallaron la secuencia exacta del eclipse. El punto de máxima intensidad y esplendor ocurrirá en las primeras horas de la madrugada del viernes.
A las 1:13 de la madrugada, aproximadamente el 93% de la superficie de la Luna quedará sumergida en la zona más oscura de la umbra terrestre. En ese preciso instante se generará el característico y tan esperado tono rojizo o cobrizo, conocido popularmente como "Luna de sangre".
Lejos de cualquier mito antiguo, la explicación de este fenómeno es estrictamente científica. Los especialistas detallan que el particular color rojo se debe a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre. La capa de aire que rodea a nuestro planeta actúa como un lente filtrando los tonos azulados y permitiendo que únicamente los matices cálidos y rojizos alcancen la superficie lunar.
A diferencia de los eclipses de sol, este tipo de fenómeno astronómico no representa ningún tipo de peligro para la visión humana, por lo que se podrá disfrutar de manera completamente segura a simple vista y sin necesidad de utilizar instrumentos de protección complejos o filtros especiales.
3 consejos para ver este fenómeno astronómico
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Buscar espacios abiertos: seleccionar lugares que cuenten con un horizonte despejado de construcciones o arbolado denso.
Alejarse de las luces urbanas: si bien es visible desde la ciudad, reducir la contaminación lumínica mejorará notoriamente el contraste del tono cobrizo.
Aprovechar binoculares o telescopios: aunque no son requeridos, permiten apreciar con mayor nivel de detalle los cráteres lunares bajo el tono rojizo.
En pocas palabras
- Fenómeno astronómico: este viernes se podrá observar una Luna de Sangre, un evento fascinante.
- Mejor hora: el pico de intensidad será a la 1:13 AM, con el 93% de la Luna eclipsada.
- Observación segura: no requiere protección especial y se puede disfrutar a simple vista.