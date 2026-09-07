Mercado Libre tiene una oferta que puede resultar atractiva para quienes buscan renovar el televisor sin realizar un desembolso demasiado elevado. Se trata de un Smart TV que cuenta con una resolución de película y se destaca, además, por ofrecer ahorro energético, siendo perfecto para las personas que se pasan horas frente a la tele.
Mercado Libre rebaja Smart TV con resolución HD y consumo eficiente para ahorro energético: vale casi $300.000
El Smart TV está de oferta y Mercado Libre le aplicó una rebaja superior a los $100.000
¿Cuál es el Smart TV que está de oferta en Mercado Libre?
Se trata del televisor LED Enova de 32 pulgadas, un modelo compacto que actualmente se ofrece por $315.999 y combina resolución HD, funciones inteligentes y un consumo energético reducido.
El Smart TV cuenta con una resolución de 1366 x 768 píxeles, una característica que permite disfrutar de imágenes definidas y colores vibrantes en una pantalla de tamaño moderado. Por sus dimensiones, puede adaptarse especialmente bien a dormitorios, cocinas, habitaciones pequeñas o espacios donde no sea necesario instalar un televisor de gran formato.
Uno de los aspectos destacados de esta oferta de Mercado Libre es el consumo eléctrico. El Smart TV Enova declara un consumo de apenas 55W, por lo que representa una alternativa interesante para quienes también buscan controlar el gasto de energía mientras utilizan el televisor durante varias horas al día.
En cuanto a sus funciones inteligentes, el dispositivo incorpora Google TV, sistema que permite acceder de manera sencilla a diferentes contenidos y aplicaciones compatibles. De esta forma, el usuario puede utilizar el televisor para disfrutar de series, películas y otros contenidos sin depender exclusivamente de dispositivos externos que suelen conectarse al puerto HDMI.
El modelo también incluye control por voz mediante Google Assistant, una función que facilita determinadas acciones sin necesidad de navegar constantemente con el control remoto. Esto permite realizar búsquedas o gestionar algunas funciones mediante comandos de voz.
Con un diseño plano y de apariencia moderna, el Smart TV Enova de 32 pulgadas busca ofrecer una combinación equilibrada entre entretenimiento, practicidad y eficiencia. Por $315.999 en Mercado Libre, se presenta como una opción para quienes priorizan un tamaño compacto, funciones inteligentes y un consumo energético contenido.
Además, la empresa ofrece la alternativa de pagarlo en 9 cuotas sin interés de $35.111 cada una y envío gratis.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.
En pocas palabras
- Mercado Libre: Ofrece un Smart TV Enova de 32 pulgadas con resolución HD a $315.999, destacando su ahorro energético de 55W.
- Funcionalidades: Incluye Google TV para acceso a apps y series, además de control por voz con Google Assistant.
- Opciones de pago: La oferta permite 9 cuotas sin interés de $35.111 y envío gratuito para el televisor.