Mercado Libre rebaja Smart TV con resolución HD y consumo eficiente para ahorro energético: vale casi $300.000

Este es el televisor que Mercado Libre rebaja en su sitio web.

Uno de los aspectos destacados de esta oferta de Mercado Libre es el consumo eléctrico. El Smart TV Enova declara un consumo de apenas 55W, por lo que representa una alternativa interesante para quienes también buscan controlar el gasto de energía mientras utilizan el televisor durante varias horas al día.

En cuanto a sus funciones inteligentes, el dispositivo incorpora Google TV, sistema que permite acceder de manera sencilla a diferentes contenidos y aplicaciones compatibles. De esta forma, el usuario puede utilizar el televisor para disfrutar de series, películas y otros contenidos sin depender exclusivamente de dispositivos externos que suelen conectarse al puerto HDMI.

El modelo también incluye control por voz mediante Google Assistant, una función que facilita determinadas acciones sin necesidad de navegar constantemente con el control remoto. Esto permite realizar búsquedas o gestionar algunas funciones mediante comandos de voz.

Con un diseño plano y de apariencia moderna, el Smart TV Enova de 32 pulgadas busca ofrecer una combinación equilibrada entre entretenimiento, practicidad y eficiencia. Por $315.999 en Mercado Libre, se presenta como una opción para quienes priorizan un tamaño compacto, funciones inteligentes y un consumo energético contenido.

Además, la empresa ofrece la alternativa de pagarlo en 9 cuotas sin interés de $35.111 cada una y envío gratis.

Este Smart TV está de oferta en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.